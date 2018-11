La Toscana è la sesta regione in Italia per numero di ecoreati commessi, subito dopo Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio.

Per tamponare questa emergenza la Regione sta pensando a un database unico per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, in modo da applicare in maniera più incisiva le leggi e contrastare la criminalità organizzata.

Della proposta si è parlato oggi, lunedì 5 novembre, nel corso di un seminario tenutosi a Palazzo Strozzi Sacrati sui reati ambientali, organizzato da Anci Toscana insieme a Legambiente e alla Regione. Un incontro che ha segnato il compimento di un percorso di formazione di oltre 200 funzionari degli enti locali sulla nuova disciplina in materia.

Al centro del seminario gli effetti della legge 68 del 2015 che ha inserito i delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma che Fausto Ferruzza, presidente regionale di Legambiente intervenuto al seminario, ha definito “epocale”. Secondo Ferruzza, l’introduzione della fattispecie degli ecoreati “è una controffensiva di legalità”. “Finalmente – ha spiegato – ci fa assurgere a uno status europeo. Prima del maggio di tre anni fa dinanzi a episodi gravi come l’inquinamento, il disastro ambientale, l’impedimento del controllo, l’omessa bonifica uno se la cavava con una multa al pari di un divieto di sosta”. Oggi, invece, “se si perpetra un reato cosi’ grave contro l’ambiente può finire in carcere o comunque è soggetto a delle sanzioni pecuniarie molto importanti. Questo può funzionare da deterrente per disincentivare sia i comportamenti dolosi che colposi”.

