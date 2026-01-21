giovedì 22 Gennaio 2026
Diritti

Ecoreati, approvato il decreto su tutela ambientale. Legambiente: “Non è sufficiente”

Redazione
di Redazione
0
0
sequestro testuggini
Testuggini detenute illegalmente e sequestrate
La misura amplia il catalogo dei reati ambientali ma per Legambiente ci sono gravi lacune, a partire da quelle in materia di sanzioni su commercio di specie protette 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo per attuare la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Secondo la nota diffusa dallo stesso Palazzo Chigi, l’intervento vuole “rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell’accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché della dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale”. La misura amplia il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, modificando la disciplina delle sanzioni. Nello specifico, è punito anche chi abusivamente mette sul mercato un prodotto il cui impiego possa causare una compromissione di aria, acque, suolo o anche di habitat, biodiversità, flora o fauna. L’aumento della pena è di due terzi se a essere distrutto è un habitat protetto. Ora, entro il 21 maggio 2027, il Parlamento deve elaborare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Per Legambiente, l’impegno profuso dal governo non è sufficiente. “Nel 2015, con l’approvazione della legge 68, che ha introdotto i delitti contro l’ambiente nel Codice penale – afferma il presidente Stefano Ciafani – abbiamo fatto un passo in avanti fondamentale nella lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale. È positivo che ci sia l’impegno a recepire nei tempi previsti la direttiva europea, prevedendo finalmente la definizione di una strategia nazionale, con risorse adeguate. Ma va fatto bene. Daremo il nostro contributo, con proposte concrete e attuabili”.

Per l’associazione sono gravi le lacune nello schema di decreto legislativo approvato, che andrebbero colmate attraverso il confronto in Parlamento. In particolare, il provvedimento non recepisce le indicazioni della direttiva che impone agli Stati membri di adottare sanzioni adeguate, con almeno 3 anni di reclusione, per l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta commerciale di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche protette o di prodotti e parti. Si tratta di fenomeni criminali, diffusi anche in Italia, in cui l’Interpol denuncia da tempo gli interessi diretti della criminalità organizzata. Stesso discorso per l’estrazione di acque superficiali o sotterranee se provoca o può provocare danni allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo di quelli sotterranei.

Nello schema di decreto legislativo, per Legambiente, vanno inoltre inserite norme specifiche per recepire quanto previsto dalla direttiva all’art. 15, frutto di un emendamento specifico proposto dalla stessa associazione ambientalista, che impegna gli Stati membri affinché anche le ong che promuovono la protezione dell’ambiente dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati.

Summary
Ecoreati, approvato il decreto su tutela ambientale. Legambiente: "Non basta"
Article Name
Ecoreati, approvato il decreto su tutela ambientale. Legambiente: "Non basta"
Description
La misura amplia il catalogo dei reati ambientali ma per Legambiente ci sono gravi lacune, a partire da quelle in materia di sanzioni su commercio di specie protette
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH