Sul suo profilo Facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato una nuova legge contro i crimini ambientali il cui nome sarà “Terra Mia”. “Questa legge sarà una rivoluzione per i crimini ambientali, fidatevi di chi per più di 30 anni ha avuto a che fare con queste persone, anzi con questi criminali” scrive il ministro, spiegando che la legge “è molto corposa e molto complessa e sarà molto efficace. L’ossatura del testo è pronta, stiamo impiegando tutto il tempo che ci vuole per scrivere una norma, una sola, che finalmente condannerà questi individui al futuro che meritano. Vanno lasciate in mutande, non basta il carcere, bisogna che lo Stato gli tolga tutto applicando la legge Falcone-Borsellino anche per chi inquina e poi, una volta fatto questo, devono essere mandati via dal territorio. Non c’è condanna peggiore per loro che queste due misure”.

“Avremo in molti contro ma non ci sono alternative – ha sottolineato Costa sul suo profilo – So benissimo, visto il mio passato, dove bisogna intervenire per rendere efficace una legge e vi assicuro che quella che stiamo scrivendo è qualcosa di nuovo e finalmente potremo contrastare ancora più efficacemente le ecomafie. Per la storia del Paese, per le sofferenze ambientali che vive in questo momento tutta l’Italia, per le nostre famiglie, vi assicuro che servirò lo Stato, quello con la S maiuscola, sempre e prima di tutto”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook