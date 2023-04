Appuntamento alle 14 nella sala conferenze stampa di Montecitorio. Il volume raccoglie i contributi di 21 operatori e attivisti di tutta Italia e si propone come manuale di lavoro sul campo rispetto alle sfide della transizione ecologica e della coesione sociale

Il 3 maggio a Roma alle 14, nella sala conferenze stampa di Montecitorio, si terrà la presentazione del libro “Soluzioni civili. Praticare economia civile nei territori” (Pacini Editore), a cura di Lorenzo Barucca, Alessio Di Addezio e Carlo Andorlini, frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Ufficio nazionale Economia civile di Legambiente con la prefazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Alla presentazione, moderata da Enrico Fontana della segreteria nazionale di Legambiente, parteciperanno gli onorevoli Walter Rizzetto ed Emiliano Fossi, rispettivamente presidente e membro della Commissione Lavoro pubblico e privato, Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale forum Terzo Settore, Andrea Ciarini, docente Università La Sapienza di Roma.

Il libro raccoglie i contributi di 21 operatori e attivisti di tutta Italia e si propone come manuale di lavoro sul campo rispetto alle sfide della transizione ecologica e della coesione sociale mai come adesso strettamente connesse con la vivacità del dibattito intorno all’attuazione del Pnrr. Di particolare interesse all’interno del volume è il racconto della nascita dei distretti dell’Economia civile, ecosistemi territoriali orientati verso lo sviluppo sostenibile che riuniscono imprese profit, terzo settore, cittadini, Pubblico, agenzie formative. Questi distretti sono stati istituiti su proposta di Legambiente nei Comuni di Napoli, Campi Bisenzio (Firenze), Pontecagnano (Salerno), Marcianise (Caserta), Comunità Montana dei Castelli romani e prenestini (Roma), Lecco, Provincia di Lucca, Empoli e Grottammare. Mentre tra le proposte avanzate c’è quella di creare ‘territori a disoccupazione zero’ attraverso il Pnrr e il programma Gol (Garanzia di occupabilità lavoratori). Si parla inoltre della felice esperienza del progetto “Lavori in corso” (finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) nei quartieri complessi di alcune città italiane: Montespaccato a Roma, Sant’Arpino a Caserta, Putignano a Pisa, La Zisa a Palermo. In tema di riuso, economia circolare e professioni verdi, infine, particolare rilievo riveste il progetto GreenStation con cui Legambiente, nel 2019, ha rinnovato a Pescara il protocollo di intesa con Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per il riutilizzo delle stazioni non presenziate in Italia.

L’incontro è aperto a tutti, ma essendo i posti limitati è necessario registrarsi qui: tinyurl.com/soluzionicivili.