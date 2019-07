A concludere la prima giornata di lavori, il professor Paolo Venturi dell’Università di Siena per un interessante approfondimento su Economia Circolare e sviluppo sostenibile che, ribadisce, può ritenersi tale in presenza di un equilibrio tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente del quale gli esseri umani sono parte.

“La prima giornata di summer school è stata a mio avviso di ottimo auspicio per il prosieguo dei prossimi appuntamenti. I temi sono stati di grandissimo interesse, in particolare il primo ed il terzo intervento della giornata. Scoprire che c’è un’alternativa al mercato come conosciuto fino ad oggi mi fa ben sperare e credere in un futuro migliore. La mia sete di conoscenze al riguardo è stata alimentata e soprattutto stimolata. Sono curioso di vedere in cosa consistono i laboratori. Molto positiva anche l’immediata vicinanza tra i partecipanti al loro primo incontro. Si percepisce che c’è una matrice comune che muove ognuno di noi, che trascende il mercato e con essa di fonde. Bellissima esperienza e soprattutto pensare che è solo l’inizio!” il commento alla prima giornata di Daniele Loreto, ideatore e coordinatore del Collettivo Street Sociale SPP-LIT di San Pietro Piturno, quartiere di Putignano, località da cui proviene.

“Ti trovi in un’oasi di pensieri positivi a discutere di nuovi modelli di sviluppo, respiri aria buona dentro parole familiari come reciprocità, collaborazione, dono. é il sipario strappato su un orizzonte possibile di buona politica fatta di nuovi legami, di civismo e… civiltà. La giornata é volata in questa carrellata a piu voci, tra esperti e docenti appassionati e preparati. Abbiamo distrutto qualche paradigma obsoleto e fallimentare, picconato l’homo oeconomicus e chissà che non riusciamo davvero a costruire un progetto di felicità pubblica” l’auspicio di Simona Bottiglioni, che si occupa di beni comuni e partecipazione a Capannori (Lucca) luogo deputato a divenire nuovo distretto dell’Economia Civile toscano. “Non siamo soli, abbiamo accanto a noi comunità di pratiche che generano cambiamenti silenziosi ma importanti. Educare al bene comune, educarsi alla fiducia reciproca. Serve rimotivarsi confrontandosi tra persone diverse. Esisterà un modo per vivere bene insieme e con rispetto. Non smetto di crederci!” gli fa eco Matteo Archilletti della Cooperativa Sociale Kairos di Roma.