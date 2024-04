Economia Circolare e Urban Mining in simposio a Capri

Dal 15 al 17 Maggio 2024, nella meravigliosa cornice di Capri, si terrà il convegno internazionale SUM 2024 – Settimo Simposio sull’Economia Circolare e l’Urban Mining. Organizzato biennalmente da IWWG–International Waste Working Group, l’evento rappresenta un Forum di riferimento globale per il dibattito scientifico e tecnico su tutti gli aspetti relativi alla Circular Economy e al recupero di risorse dai rifiuti.

Il recupero e conseguente risparmio di risorse, congiunto all’esigenza di garantire uno sviluppo sostenibile per l’ambiente, sono state le forze guida per lo sviluppo delle strategie di Economia Circolare e di Urban Mining. Una vera rivoluzione nella gestione dei rifiuti che si sta estendendo anche ad altri settori.

Per ottimizzare queste strategie è necessario un approccio scientifico che coinvolga tutte le diverse discipline, tutti i possibili stakeholders pubblici, istituzionali, privati e scientifici e che consideri tutti gli aspetti inclusi quelli più critici che potrebbero rallentare la loro applicazione. Tra questi la qualità dei prodotti riciclati, la gestione sostenibile dei residui non recuperati, la simbiosi tra produttori e riciclatori, la stabilità dei mercati, la regolamentazione dell’End of Waste, il ruolo virtuoso dei sink finali.

Per approfondire queste tematiche e avere un quadro dello stato dell’arte di queste pratiche è nato 7 anni fa SUM, il Simposio sull’economia circolare e l’Urban Mining.

L’edizione 2024 è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Città di Capri, da ENEA e da ISPRA. Il programma scientifico è ora disponibile e comprende oltre 150 presentazioni organizzate in 4 sessioni parallele con quotidiani momenti di confronto in seduta plenaria. Non mancheranno workshop, tavole rotonde, presentazioni poster, innumerevoli opportunità di networking e entusiasmanti eventi sociali.

SUM 2024 è arricchito da eventi sociali che faranno vivere ai partecipanti momenti di intrattenimento e svago in cui godere della compagnia di colleghi e amici e rilassarsi dopo un’intensa giornata di conferenza. La prima imperdibile serata si terrà alla rinomata Taverna Anema e Core, icona del divertimento Made in Capri, dove ballare e cantare tutta la notte. Il locale di fama internazionale è di fatto il fulcro della movida caprese, grazie anche ai tanti ospiti VIP che hanno contribuito al successo e al mito della Taverna. Il secondo evento sociale sarà la serata di gala conclusiva con cena presso il ristorante Al Caprì e intrattenimento musicale.

Le registrazioni sono aperte per chiunque volesse prendere parte alla conferenza compilando il form disponibile sul sito alla pagina: https://www.sumsymposium.it/it/registration-form

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.sumsymposium.it

Segreteria Organizzativa: info@sumsymposium.it

Nuova Ecologia è media partner dell’evento