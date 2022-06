Economia circolare, dal Mite via libera ai decreti per la Strategia nazionale e il Programma rifiuti

La firma del ministro della Transizione ecologica è arrivata il 24 giugno che in una nota spiega: “Strumenti di indirizzo per le Regioni e le Province autonome”

Sono stati firmati dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani i decreti per l’adozione della Strategia nazionale per l’economia circolare e per l’approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il passaggio, in linea con gli indirizzi delle riforme 1.1 e 1.2 del Pnrr, consente al Mite di centrare nei tempi previsti due degli undici traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il mese giugno.

Il Mite ha spiegato in una nota che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti è uno dei pilastri strategici della Strategia nazionale per l’economia circolare, “trattandosi di uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione e gestione dei rifiuti, preordinato a orientare le politiche pubbliche e incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare”.

Nell’insieme, ha specificato il Mite, la Strategia e il Programma “costituiscono dei catalizzatori degli investimenti della Componente 1 della Missione 2” del Pnrr, “al fine di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare”.