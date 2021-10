Ecomondo e Key energy, la transizione ecologica dell’Italia passa da qui

Alla Fiera di Rimini fino al 29 ottobre appuntamenti in presenza e in digitale per rimettere in connessione il mondo della pubblica amministrazione, quello finanziario e imprenditoriale

Dal mensile – Nel Pnrr su cui è al lavoro il governo italiano il termine “green” è uno dei più utilizzati. Appuntamenti di respiro internazionale, come “Ecomondo” e “Key energy” in programma alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre, sono importanti banchi di prova per monitorare il processo di transizione ecologica finanziato nel nostro Paese anche grazie ai fondi in arrivo dall’Unione Europea.

Dopo l’edizione 2020, trasmessa in digitale a causa della pandemia, per il 2021 i due saloni organizzati da Italian exhibition group (Ieg) puntano sulla formula ibrida. Come da tradizione, i 130.000 m2 del quartiere fieristico riminese brulicheranno di stand espositivi e dibattiti per rimettere in connessione, in presenza e in sicurezza, il mondo della pubblica amministrazione, quello finanziario e imprenditoriale. In parallelo, è prevista la diretta streaming di tutti i convegni.

Attorno ai modelli di sviluppo sostenibile e all’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, i due macro argomenti che faranno da fil rouge nelle quattro giornate del think-tank, ruoteranno momenti di confronto e condivisione di idee su gestione e valorizzazione integrata dei rifiuti, bioeconomia circolare, ecodesign, bonifiche e rischio idrogeologico, acqua, efficienza energetica, energie rinnovabili, smart city e smart mobility.

«Puntiamo molto sulla presenza fisica – spiega Alessandra Astolfi, group exhibition manager della Green technologies division di Ieg – Gli operatori professionali hanno voglia di incontrarsi. Abbiamo registrato un boom di iscrizioni di espositori che non ci aspettavamo. Operatori e aziende sono pronti a presentare molte innovazioni in vari ambiti: dal trasporto urbano al tracciamento dei rifiuti, dall’agricoltura di precisione alla rigenerazione delle città. Mentre per le rinnovabili, quest’anno avrà uno spazio importante l’energia solare».

È in questa sede che si testerà l’effettiva aderenza del nostro Recovery plan rispetto alle indicazioni di Bruxelles. Ed è qui che le imprese potranno effettuare le ultime “prove” verso un’economia carbon neutral, obiettivo centrale del Green new deal dell’Ue. «Questa è l’edizione in cui auspichiamo di raccogliere i frutti di quanto di buono la comunità di “Ecomondo” e “Key energy” ha seminato in tutti questi anni – conclude Astolfi – Progettualità importanti che adesso possono contare anche su una consistente leva finanziaria con l’arrivo delle risorse del Next generation Eu. A che punto siamo, quali sono i progetti su cui è bene investire, come si stanno muovendo istituzioni e imprese: sono questi gli interrogativi che ci porremo e da cui proveremo a ottenere risposte concrete. Se saremo bravi a fare sintesi e a mettere a terra i progetti giusti, potremo sfruttare le grandi opportunità che abbiamo di fronte». E lanciare definitivamente la green economy e la transizione ecologica.