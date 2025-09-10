mercoledì 10 Settembre 2025

Ecomondo 2025: una piattaforma internazionale per la transizione ecologica

Italian Exhibition Group presenta la 28ª edizione di Ecomondo, evento di riferimento per la green e circular economy che porta a Rimini imprese, istituzioni e cittadini da tutto il mondo

Dal 4 al 7 novembre 2025 la Fiera di Rimini ospiterà la ventottesima edizione di Ecomondo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) che si conferma come punto di riferimento europeo e mediterraneo per la transizione ecologica. Con 166.000 m² di superficie espositiva, 30 padiglioni e oltre 80 associazioni di settore, l’evento si prepara a mettere al centro del dibattito internazionale i temi più urgenti legati a clima, risorse naturali ed economia circolare.

Il percorso espositivo si articolerà in sette aree tematiche: dalla gestione dei rifiuti (Waste as Resource) alla tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi marini (Water Cycle & Blue Economy), dalla bonifica e rigenerazione dei suoli (Sites & Soil Restoration) alle bioenergie e all’agricoltura sostenibile (Bioenergy & Agriculture), dal monitoraggio ambientale con intelligenza artificiale e tecnologie satellitari (Earth Observation & Environmental Monitoring) fino alla bioeconomia rigenerativa (Circular and Regenerative Bio-Economy), con innovazioni che spaziano dal packaging all’agroalimentare, dalla cosmetica alla farmaceutica. Completa il quadro il SAL.VE – Salone del Veicolo per l’Ecologia, organizzato in collaborazione con ANFIA, dedicato ai mezzi per l’igiene urbana e la raccolta rifiuti.

Arricchiscono l’offerta i distretti verticali, ciascuno dedicato a settori specifici come tessile, carta, infrastrutture e città circolari. Il Textile District presenterà soluzioni per una moda sostenibile, il Paper District metterà in evidenza pratiche virtuose e applicazioni legate al ciclo della carta, mentre il Trenchless District sarà dedicato alle tecnologie “no dig” per le infrastrutture sotterranee. Il Blue Economy ospiterà progetti mirati alla tutela degli ecosistemi marini e il Circular&Healthy City, laboratorio di idee per ripensare gli spazi urbani in chiave sostenibile. L’Innovation District metterà in rete start-up, scale-up e giovani professionisti, con particolare attenzione alla formazione delle competenze necessarie alla transizione verde nell’area Green Jobs & Skills, e al riconoscimento delle tecnologie più avanzate per l’innovazione green attraverso il Premio Lorenzo Cagnoni. I visitatori potranno inoltre partecipare ai tour tematici su plastica, acqua, suolo e innovazione, con oltre 500 posti gratuiti al giorno in italiano e inglese, pensati per far conoscere le migliori pratiche e le tecnologie più avanzate.

Il programma convegnistico, curato dal Comitato Tecnico Scientifico, conferma l’approccio multidisciplinare che da sempre caratterizza Ecomondo. Si parlerà di digital twin e gestione predittiva delle risorse, ripristino degli ecosistemi, bioenergie, finanza per il clima, comunicazione ambientale e cooperazione internazionale nel Mediterraneo e in Africa. Centrale sarà ancora una volta l’appuntamento con gli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy e organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La dimensione internazionale di Ecomondo è inoltre rafforzata dalle iniziative in Messico e in Cina, che ampliano il raggio d’azione della manifestazione oltre l’Europa. In più, grazie ai nuovi voli diretti operati da LuxWing da Monaco di Baviera e Roma, Rimini sarà ancora più accessibile per operatori e visitatori provenienti dall’estero.

Con la sua capacità di connettere imprese, istituzioni, ricerca e cittadini, Ecomondo 2025 si propone come la piattaforma privilegiata per accelerare la transizione ecologica e costruire città e territori più sostenibili e resilienti. Una manifestazione che, mettendo in dialogo politica, ricerca e società civile, rafforza il ruolo dell’Italia come ponte europeo e mediterraneo della transizione ecologica.

