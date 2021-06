Ecologismo, quanto pesa nel dibattito politico italiano?

Il tema non è più esclusivo appannaggio del centrosinistra, rivelandosi invece una tematica politicamente trasversale. I dati dell’indagine condotta da FB&Associati

Quanto pesa il tema dell’ecologismo nel dibattito politico italiano? A dare una risposta è un’analisi pubblicaa da FB Bubbles, divisione di FB&Associati, la prima società di consulenza in relazioni istituzionali fondata in Italia, specializzata nell’analisi del dibattito pubblico e in campagne di advocacy. Lo studio ha analizzato, oltre alla capacità di mobilitazione e penetrazione del tema ecologismo tra i cittadini e nella rete, anche le forme in cui viene interpretato dalle forze politiche attraverso gli atti presentati in Parlamento.

Dalla ricerca emerge che il tema dell’ecologismo, nei soli ultimi 3 mesi, ha attirato l’attenzione del dibattito politico riuscendo ad attivare quasi 360 attori istituzionali, i quali hanno postato oltre 1.500 contenuti social sul tema. Con l’incremento della salienza della issue, il vocabolario tematico è diventato preciso e particolaristico portando gli stakeholder a prediligere un linguaggio sempre più tecnico, almeno sui canali social. Infatti, considerando gli ultimi tre mesi il termine “sostenibilità”, storica keyword dell’ecologismo, è stata utilizzata dalla politica in meno di 20 contenuti social. L’analisi social condotta per la ricerca evidenzia come l’ecologismo sia ancora un tema radicato e appartenente al Movimento 5 Stelle e al centro-sinistra, forze politiche maggiormente presenti nei dibattiti social sul tema e sulle issue ad esso legate. Tale rilevanza viene confermata anche dall’analisi degli atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento, dove il tema “verde” ha acquisito una rilevante centralità nel dibattito parlamentare degli ultimi mesi dovuta al traino offerto dalla “transizione ecologica” che costituisce una parte sostanziale del Pnrr.

“Nel complesso, dall’analisi emergono due elementi particolarmente interessanti: in primo luogo, nonostante una forte predominanza del Movimento 5 Stelle e la quasi totale assenza di Fratelli d’Italia dalle conversazioni online, visibile invece verso quelle issue ‘abbandonate’ dallo stesso Movimento, la macro issue ecologismo non è più esclusivo appannaggio del centrosinistra, rivelandosi invece una tematica politicamente trasversale, acquisendo predominanza anche nei partiti storici del centro-destra come Forza Italia – si legge nelle conclusioni della ricerca – In secondo luogo, nonostante spesso le istanze green vengano cavalcate in un’ottica elettorale o in occasione di eventi importanti – come la Giornata mondiale della Terra e dell’Ambiente – è innegabile che oggi il tema non solo stia generando un prolifico dibattito istituzionale, ma sia anche finalmente inserito nell’agenda politica istituzionale e ora anche decisionale, rientrando quindi tra i pochi temi su cui effettivamente si decide”.