La quinta Edizione di EcoForum Veneto si svilupperà in un formato speciale, come il periodo in cui stiamo vivendo. Nel rispetto delle disposizioni governative abbiamo rivisto il format del nostro forum trasformandolo in un evento esclusivamente online con ospiti ed interventi da remoto. L’evento sarà trasmesso il 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30 in diretta streaming sulle pagine social di Legambiente e dei media partner dell’evento.

Sessioni tematiche ed approfondimenti tra pubblica amministrazione, consigli di bacino, consorzi, aziende virtuose ed operatori del settore, per per ragionare sulle necessità del ciclo dei rifiuti e stimolare la stesura di una road map per la buona gestione dei rifiuti urbani, che metta al centro riduzione, riutilizzo, riciclo e uso della materia prima seconda, innovazione tecnologica ed efficienza impiantistica. Una road map che possa stimolare la definizione di obiettivi per il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in accordo con le politiche comunitarie, nazionali e regionali.

Uno sguardo sul futuro della gestione dei rifiuti che non può prescindere dall’analisi dei risultati ottenuti dalle amministrazioni nel corso 2019. Risultati, buona pratiche e classifiche dei Comuni virtuosi, che presenteremo attraverso il nostro annuale dossier “Comuni Ricicloni Veneto” realizzato grazie alla collaborazione ed ai dati forniti da Arpav e che fotografa il presente dei territori e delle comunità della nostra regione.

Ecoforum Veneto 2020 – Futuro Rifiuti Free: il forum regionale sull’economia circolare dei rifiuti per far parlare, incontrare, sviluppare e decollare l’economia circolare nella nostra regione, quale volano d’investimenti e di sviluppo per l’economia del Veneto.