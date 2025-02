ECOFORUM UMBRIA

In diretta dalle ore 10.00 Dal Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, Perugia, torna l’appuntamento con EcoForum – L’economia Circolare dei Rifiuti in Umbria. L’ottava edizione del dossier umbro, derivato dall’omonimo rapporto nazionale di Legambiente, mira a porre in evidenza le criticità e le virtuosità della gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse. Lo scopo è quello di analizzare, valorizzare e premiare l’impegno delle amministrazioni comunali che eccellono nella raccolta differenziata e sollecitare, al contempo, Comuni e Regione e, in generale, la cittadinanza a condividere l’obiettivo di una gestione sostenibile dei rifiuti. Saranno presentati dati e numeri aggiornati sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti in Umbria. Per scaricare il materiale ed il dossier collegati su www.legambienteumbria.it