Ecoforum, le proposte di Legambiente per lo sviluppo dell’economia circolare

Rifiuti zero impianti mille, chi inquina paga, supporto agli enti locali nelle opere del Pnrr, un sistema nazionale per il recupero delle materie prime critiche. Ecco la ricetta sottoposta dall’associazione ambientalista al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin

Al X Ecoforum di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in programma a Roma dal 4 al 6 luglio, l’associazione ambientalista ha sottoposto al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin cinque proposte per lo sviluppo del riciclo e delle filiere dell’economia circolare in Italia.

Implementare la capacità impiantistica di riciclo e riuso , a partire dalle filiere più urgenti, quali l’organico, colmando il divario tra nord e centro sud del Paese e fermando il turismo dei rifiuti verso le regioni più infrastrutturate, perseguendo la strategia “Rifiuti zero, impianti mille”.

, a partire dalle filiere più urgenti, quali l’organico, colmando il divario tra nord e centro sud del Paese e fermando il turismo dei rifiuti verso le regioni più infrastrutturate, perseguendo la strategia “Rifiuti zero, impianti mille”. Applicare il principio “chi inquina paga” per disincentivare lo smaltimento in discarica e favorire la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

per disincentivare lo smaltimento in discarica e favorire la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. Attivare politiche industriali strutturate a supporto delle imprese che già investono o che vogliono investire in questa direzione.

a supporto delle imprese che già investono o che vogliono investire in questa direzione. Supportare dal livello centrale gli enti locali destinatari dei finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Costruire una filiera nazionale di approvvigionamento delle materie prime critiche per evitare di alimentare future dipendenze da paesi esteri, dando massima priorità all’economia circolare dai Raee.