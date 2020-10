EcoForum, il 21 e 22 ottobre a Roma la VII edizione

Il 21 e 22 ottobre a Roma, nella location Nazionale Spazio Eventi al civico 10 di via Palermo, si tiene la VII edizione di ‘EcoForum. I mercati dell’economia circolare’ con tre focus sulle regole, gli impatti e i prodotti di questo settore. Argomenti di strettissima attualità considerato che proprio l’economia circolare deve essere uno dei pilastri del Recovery plan per il decollo di una delle più importanti eccellenze del nostro Paese. Per valorizzare le esperienze, le conoscenze e le motivazioni di un settore dalle grandi potenzialità servono, però, volontà politica e strumenti adeguati.

Ed è di questo che si parlerà nella due giorni di sessioni di lavoro in programma a Roma, organizzata da Legambiente – con il contributo di Nuova Ecologia e Kyoto Club, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio e il sostegno dei principali partner dell’associazione ambientalista – nel rispetto delle disposizioni governative anti Covid. I posti in sala sono infatti limitati e riservati. I giornalisti che intendono seguire l’evento dovranno accreditarsi entro le ore 14.00 di martedì 20 ottobre compilando un modulo on line e inviando a stampa@legambiente.it l’autocertificazione firmata. I lavori saranno trasmessi su eco-forum.it e sulle pagine Fb di Legambiente e de La Nuova Ecologia.