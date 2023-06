Article Name

A Roma la X edizione dell'Eco-Forum sull'economia circolare e la XXX di Comuni Ricicloni

Appuntamento dal 4 al 6 luglio alle 9.30 all’Hotel Quirinale, in via Nazionale 7. I giornalisti interessati per accreditarsi dovranno inviare un'e-mail a stampa@legambiente.it

Redazione