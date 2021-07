EcoForum 2021, a Roma il 6 e 7 luglio la conferenza nazionale sull’economia circolare

Tema dell’VIII edizione “Semplificazioni, innovazioni e partecipazione. Un piano nazionale per l’economia circolare”. Il 7 luglio la premiazione dei Comuni Rifiuti Free

Torna il 6 e 7 luglio a Roma l’EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare, per la sua VIII edizione. Tema dell’edizione di quest’anno sarà “Semplificazioni, innovazioni e partecipazione. Un piano nazionale per l’economia circolare”.

L’evento è organizzato da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou. A conclusione della due giorni, il 7 luglio, si svolgerà la XXVIII edizione di Comuni Ricicloni, la premiazione dei Comuni Rifiuti Free. Il Forum si svolgerà in parte dal vivo, nei locali di Roma Eventi, in Piazza di Spagna in Via Alibert 5, e in parte da remoto con l’intervento di rappresentanti di Legambiente e del mondo ambientalista, esponenti delle istituzioni e della politica, addetti ai lavori e imprenditori del settore.

A questo link è possibile consultare il programma delle sessioni dei lavori.