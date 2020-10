EcoForum 2020, il talk show on line dell’economia circolare

Ha preso il via da questa mattina alle 10 la VII edizione di EcoForum 2020, una due giorni di talk show on line sul presente e il futuro dell’economia circolare in Italia. Oggi e domani, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, in programma due giornate di lavori (scarica qui il programma) e tre sessioni di dibattito su regole, impianti e prodotti del settore con la diretta streaming sulle pagine Facebook di Legambiente e Nuova Ecologia e su eco-forum.it, lanuovaecologia.it e legambiente.it. Una formula inedita, resa necessaria dal nuovo Dpcm sulle misure a cui attenersi per il contenimento del contagio da Covid-19, ma che promette di non tradire lo spirito e gli obiettivi che si pone questo atteso appuntamento organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club.

Il senso di questo EcoForum è stato anticipato in un’intervista pubblicata sullo speciale Rifiuti Oggi da Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente: “Con il recepimento delle direttive europee è stata definita la cornice. Adesso, però, tocca a noi dipingere il quadro. Per farlo vanno sanati una serie di problemi. C’è ancora una parte del nostro Paese che è troppo dipendente dalle discariche. Per ridurre i conferimenti in discarica bisogna fare in modo che costi molto di più, aggiornando ad esempio la legge sull’ecotassa che risale al 1995. Bisogna premiare economicamente quelle utenze che producono meno rifiuti, e questo deve valere per le aziende, per i cittadini a cui va fatta pagare la tariffazione puntuale, e per i Comuni che fanno meglio la raccolta differenziata. Va poi promosso l’eco-design. Quello che oggi sembra irriciclabile, deve diventare riciclabile domani. I pannolini usa e getta erano irriciclabili fino a due anni fa, poi è stato realizzato il primo impianto al mondo che è in grado di riciclarli in provincia di Treviso. La ricerca industriale deve essere valorizzata per risolvere i problemi che sono rimasti irrisolti per troppo tempo”.

Economia circolare pilastro del Recovey Plan

L’economia circolare deve essere uno dei pilastri del Recovery Plan per il decollo di una delle più importanti eccellenze del nostro Paese. Per valorizzare le esperienze, le conoscenze e le motivazioni di un settore dalle grandi potenzialità servono, però, volontà politica e strumenti adeguati. Alla due giorni di lavori di EcoForum 2020 su questi temi si confronteranno esperti del settore, rappresentanti politici e istituzionali, a cominciare dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, aziende innovative e all’avanguardia su un tema caro agli italiani, quello dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il programma

Il talk show inizia oggi alle 10 con l’introduzione del direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, a seguire la prima sessione dedicata a ‘Le regole: semplificare e accelerare’, moderata da Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia, che vedrà stakeholder a confronto sul tema del recepimento delle direttive comunitarie e il superamento degli ostacoli non tecnologici che frenano lo sviluppo dell’economia circolare in Italia.

Alle 12 verrà presentata l’Indagine Ipsos, a cura di Conou, Legambiente ed Editoriale Nuova Ecologia, con l’introduzione di Luca Biamonte, direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Nuova Ecologia.

A seguire, alle 12.30, la tavola rotonda ‘Dall’emergenza Covid al Recovery Fund: l’economia circolare pilastro della ripartenza del Paese’, moderata da Marco Frittella giornalista del Tg1, in cui interverrà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che in un’intervista pubblicata su Rifiuti Oggi ha dichiarato in proposito: “Sappiamo tutti che il 37% delle risorse assegnate dal Recovery fund al nostro Paese deve andare al green. Non parlo, chiaramente, di risorse assegnate al ministero dell’Ambiente, proprio perché, come ha detto la Commissione europea, l’ambiente deve essere trasversale ed essere contenuto in ogni programmazione. Fatta questa premessa, ci sono chiaramente settori per noi imprescindibili come l’economia circolare – l’impiantistica è ancora largamente insufficiente – la depurazione delle acque, la lotta al dissesto idrogeologico. Con il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola stiamo lavorando fianco a fianco per supportare il lavoro di coordinamento su tutti i progetti”.

Nel pomeriggio, dalle 15, prenderà il via la sessione dal titolo ‘Gli impianti: innovare e realizzare’, moderata da Tonia Cartolano Giornalista SkyTG24, in cui si parlerà di come diffondere lungo tutte le filiere dell’economia circolare le innovazioni tecnologiche già disponibili e superare i gap che esistono anche tra diverse aree del Paese.

La seconda giornata, giovedì 22 ottobre, inizierà alle 10, sempre in diretta streaming, con la sessione dal titolo ‘I prodotti: migliorare e incentivare’ moderata da Enrico Fontana della Segreteria nazionale di Legambiente. Si parlerà dell’impegno di imprese e istituzioni per la promozione di nuovi mercati per i prodotti dell’economia circolare, dai beni di consumo al Green Public Procurement. Tra gli ospiti che interverranno anche Roberto Morassut, sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A seguire, alle 14, la presentazione di Comuni Ricicloni.