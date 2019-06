Seconda giornata al via per l’EcoForum- l’economia circolare dei rifiuti promosso da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Lazio, in collaborazione con Conai e Conou.

Tanti gli incontri e le riflessioni: si comincia con i “nuovi mercati dell’economia circolare”, in cui diverse imprese tra cui ad esempio Novamont e Assocarta raccontano le proprio pratiche virtuose. Presentati poi i risultati dell’indagine Ipsos in cui si registra un incremento della sensibilità green in Italia, e si rivela come la circular economy premi le imprese che l’hanno scelta. Si chiude la mattinata con la tavola rotonda l’economia circolare “made in Italy” in cui si ragiona sulle prospettive future del settore con il giornalista Tg1 Marco Frittella e, tra gli altri, il ministro dell’ambiente Sergio Costa e l’eurodeputata Simona Bonafè.

In conclusione della giornata la premiazione dei Comuni ricicloni 2019.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook