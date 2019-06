Il 26 e 27 giugno torna a Roma EcoForum. L’economia circolare dei rifiuti, quest’anno alla sua VI edizione. La due giorni di convegni e dibatti, organizzata da La Nuova Ecologia e Kyoto Club, avrà come focus centrale il superamento dell’emergenza rifiuti e il decollo dell’economia circolare nel nostro Paese.

Due sfide decisive per il 2019, per superare le quali in Italia esperienze, know how, potenzialità e motivazioni giuste di certo non mancano. Per centrare questi obiettivi occorre però rimuovere con urgenza le barriere burocratiche e i limiti legislativi ancora oggi presenti nel nostro Paese: dal recepimento della Direttiva europea all’approvazione dei decreti ministeriali end of waste, passando per il rafforzamento dei sistemi consortili, la realizzazione di nuovi impianti e la costruzione dei mercati dei prodotti riciclati.

Sono tutti traguardi che, nell’insieme, devono rappresentare una priorità nell’agenda politica nazionale. È questo il messaggio che addetti ai lavori, esperti, responsabili e volontari di Legambiente intendono lanciare nelle due giornate dell’EcoForum.

Ma non solo. Giovedì 27 giugno, nella giornata conclusiva dell’EcoForum, alle 14.30 si terrà anche la premiazione di Comuni Ricicloni. L’iniziativa, promossa da Legambiente e giunta quest’anno alla XXVI edizione, premia comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti urbani.

