“Spremere valore dai rifiuti”. Sono queste le parole usate da Alberto Ferro, presidente di Eco-Ricicli per raccontare il percorso di crescita portato avanti negli ultimi anni dall’azienda controllata dal Gruppo Veritas. Basta dare uno sguardo agli impianti di Fusina, nella zona industriale del Porto di Marghera, per rendersi conto che il suo non è semplicemente slogan. Qui infatti arrivano ogni giorno rifiuti da sei province del Veneto e da territori del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tonnellate di metalli, alluminio, plastiche, vetro e scarti vengono trattati qui per passare a “miglior vita”. Il tutto nell’ottica dell’eco-distretto che vede Eco-Ricicli lavorare in sinergia con la capogruppo Gruppo Veritas, specializzata nella raccolta dei rifiuti, e con Eco-Progetto, dedicata al recupero energetico. Il resto lo abbiamo chiesto ad Alberto Ferro.

Qual è la mission di Eco-Ricicli?

Eco-Ricicli è la società controllata dal Gruppo Veritas che si occupa della raccolta e della selezione per la valorizzazione dei materiali da riciclo, quindi di tutte quelle frazioni che provengono dalla raccolta dei rifiuti urbani: plastica, carta, vetro, metalli, rifiuti ingombranti. In Veneto serviamo le province di Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Vicenza e Rovigo, ma anche territori in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Per alcuni materiali, in particolare, arriviamo anche in altre parti d’Italia.

Qual è la specificità dei vostri impianti di trattamento dei rifiuti?

Gli impianti del Gruppo Veritas sono stati progettati e realizzati per aderire al principio dell’autosufficienza energetica di prossimità. Operiamo in una dimensione dinamica puntando al mantenimento di una sostenibilità economica e ambientale del lavoro che facciamo. L’obiettivo da sempre è internalizzare i servizi. Ma se ne abbiamo di vicini che sono ovviamente efficienti, collaboriamo con loro.

A che punto è il vostro progetto di eco-distretto?

L’idea dell’eco-distretto nasce dal fatto che le impiantistiche di Eco-Progetto ed Eco-Ricicli sono situate nella stessa area. Tutta una serie di lavorazioni, dalla selezione alla raffinazione e valorizzazione dei rifiuti, vengono fatte il più possibile vicine. Ciò ci permette di risparmiare sui costi di trasporto, di aumentare la precisione della selezione e, di conseguenza, di massimizzare il recupero. È così che spremiamo valore dai rifiuti.

Entro quando completerete l’eco-distretto?

Abbiamo cominciato dieci anni fa in una situazione d’emergenza, subentrando a una gestione fallimentare della raccolta e dell’impianto. In questi dieci anni abbiamo sviluppato le linee principali e quelle satellite dell’eco-distretto. Adesso, accanto alle linee di prima separazione del materiale misto (vetro-plastica-alluminio), abbiamo delle linee di raffinazione accessorie di metalli, sottovaglio e vetro. Puntiamo a inserire anche una piattaforma per la carta e per la selezione della plastica da Tetra Pak. Inoltre, abbiamo un impianto di recupero di ingombranti che è stato colpito da un incendio due anni fa e che stiamo rimettendo in moto.

Come garantite la sicurezza sul lavoro dei vostri 150 dipendenti?

La sicurezza sul lavoro per noi è una precondizione fondamentale. Quando abbiamo preso in mano la società le perdite erano di circa 1.800.000 euro l’anno. Ma soprattutto nei due anni precedenti al nostro arrivo c’erano stati due morti sul lavoro. Abbiamo fatto un patto per evitare che ciò si ripetesse, perché le perdite economiche si ripianano, quelle di vite umane no. Abbiamo iniziato mettendo ordine sui flussi di rifiuti, partendo da una distinzione tra i siti di stoccaggio e i flussi di materiale in lavorazione. Tenendo distinti i circuiti si diminuiscono notevolmente le possibilità di scontri tra mezzi in cui possono rimanere coinvolti gli operai. Stiamo cercando di mettere in funzione dei nastri sopraelevati che dai siti di stoccaggio conducano agli impianti di trattamento.

Qual è la percentuale di materiale che ad oggi non riuscite a recuperare?

Circa il 18-20%. È la somma dell’errore nel conferimento e di tutto quel materiale che tecnicamente non si può recuperare. Continuare a recuperare il più possibile è una sfida quotidiana. Nel nostro impianto recuperiamo anche plastiche non di imballaggio come vasi di fiori e bacinelle, che sono delle impurità secondo la classificazione del Conai. Noi le avviamo a una lavorazione molto povera che permette, però, di registrare un aumento di intercettazione. Bisogna tendere a zero waste. Noi ci impegniamo a farlo ogni giorno.

I vostri impianti sono aperti alle scolaresche. Da cosa deriva l’esigenza di aprire le porte all’esterno?

Accogliamo scolaresche ma anche semplici visitatori. Ma non solo. Vengono spesso a fare delle visite anche gli altri operatori del Gruppo Veritas. Vedono gli impianti in modo da capire dove va a finire quello che raccolgono e come possono indirizzarlo meglio. È molto importante che ci sia questa consapevolezza. Le nostre porte aperte sono sempre aperte, ovviamente nella massima sicurezza.

Autore: Rocco Bellantone