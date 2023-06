Ecco l’algoritmo “Legambiente”

Il congresso di Perugia è stato il naturale compimento della rotta presa a Urbino. E le idee diventavano finalmente azioni concrete

Non esiste un algoritmo per valutare l’importanza di un congresso per un’organizzazione. Conta la qualità dell’elaborazione proposta e il gruppo dirigente che ne emerge. Ma conta altrettanto la risposta ai problemi del Paese, il livello di confronto, la capacità di attrarre energie, le emozioni che l’attraversano. E, in ultima analisi, gli effetti che ha sul futuro. A distanza di 40 anni è evidente che il congresso di Perugia del 1986 rappresenta un importante passaggio nel percorso avviato a Urbino, parte del suo compimento. Ho sempre pensato che quello del 1983 vada considerato come il vero congresso di fondazione di Legambiente. E il documento che lo preparò il più importante per delineare la visione della nascente associazione. Fu adottato lo slogan “Pensare globalmente, agire localmente”, definito il metodo dell’ambientalismo scientifico, decisa una forma organizzativa aderente ai territori ma in grado di un’azione centralizzata per campagne nazionali.

Il “Pensare globalmente, agire localmente” sottolineava che nel mondo c’era un conflitto tra quantità e qualità, proponendo il nuovo ambientalismo come naturale alleato dei movimenti pacifisti, femministi, dei diritti civili, dei nuovi saperi. Quarant’anni fa. Cosa altrettanto importante, si adottava una forma che avvicinava il documento a un ipertesto, con dati, numeri, suggestioni. A cominciare dalla prima pagina che, su intuizione di Laura Conti, portava la filastrocca di Rodari sul “signore di Scandicci che buttava le castagne e mangiava i ricci”, e terminava con “tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si cruccia. La vita la butta via e mangia solo la buccia”. Il nostro ambientalismo chiedeva di ragionare sul senso della vita. Si cominciava a delineare quello che vent’anni dopo Carlo Azeglio Ciampi avrebbe definito “ambientalismo di stampo umanistico”. Il “Pensare globalmente, agire localmente” ebbe un enorme impatto. In un’epoca in cui non c’era internet, il bollettino di Legambiente che lo conteneva superò le 120.000 copie e fu usato anche da altre associazioni nel dibattito sulle nascenti liste verdi, anche da organizzazioni di destra.

Ma sono le scelte e le azioni successive che precorrono il carattere di Legambiente e portano al congresso di Perugia. È del 1986 la prima “Goletta Verde”. Il documento congressuale è titolato “La sfida verde” e il congresso, che conferma Chicco Testa e me alla guida dell’associazione, è chiamato a confrontarsi sia su problemi “interni” sia con le scelte del momento politico. Viene consolidata la decisione di uscire dall’Arci, che ha svolto un ruolo positivo nel definire il carattere aperto dell’associazione ma il cui collateralismo alla sinistra non è compatibile col profilo che Legambiente assume. Si configura la scelta di avere in Nuova Ecologia il giornale dell’associazione. Ma i temi più percepiti sono quelli legati alla nascita dei Verdi. Spesso Legambiente viene identificata tout court con i Verdi. Il Corriere della Sera, il 14 luglio 1986, titola così le mie conclusioni al congresso: “I Verdi italiani adottano lo stile tedesco. Liste autonome e blocchi contro il nucleare”. Anche se nell’articolo si dice correttamente che la partecipazione elettorale non coinvolgerà direttamente la Lega. Del resto, uno degli appelli chiave per la nascita delle liste verdi era stato scritto a latere di una nostra riunione, con Alexander Langer e Massimo Scalia tra i primi firmatari. Con Langer, che a Perugia entra nel direttivo dell’associazione, i rapporti si erano consolidati anche per l’azione comune nel movimento pacifista, in cui Legambiente era stata impegnata in quegli anni. Partecipando ai blocchi alla base di Comiso anche con la campagna “Un metro quadro di pace”, che portò all’acquisto di alcuni terreni contigui alla base. Avevamo però punti di distinzione con altre componenti pacifiste: il legame tra nucleare civile e militare, la contrarietà ai Pershing e Cruise come agli Ss20 sovietici. Siamo stati gli unici in quegli anni a manifestare davanti all’ambasciata sovietica.

Ma centrale nel congresso fu la questione nucleare, fondamentale per la nascita stessa di Legambiente. A partire da questi temi c’era stata la sostanziale fusione con il Comitato per il controllo delle scelte energetiche, guidato da Mattioli e Scalia. Potevamo mettere in campo un dream team scientifico e culturale che comprendeva Cini, Cannata, Silvestrini, Pinchera, Tiezzi, degli Espinosa, il Nobel Parisi e altri. Dopo la catastrofe di Chernobyl ci eravamo presi le nostre responsabilità indicendo il 10 maggio un corteo a Roma. L’unico in Europa, a cui parteciparono 200mila persone. E durante il congresso c’era una raccolta firme per i referendum che si sarebbero tenuti nell’87. Nelle mie conclusioni proposi un’azione nonviolenta ma decisa, bloccando per un giorno gli impianti nucleari. Ricordo che non avvertii Testa, che in quegli anni fu fondamentale nella costruzione di Legambiente, perché non avrebbe condiviso. Ma il congresso non ebbe dubbi e il 10 ottobre, anche qui unici in Europa, bloccammo tutti gli impianti. Un passo importante verso la vittoria dei referendum antinucleari. Quando le idee diventano atti concreti rendono utili le organizzazioni e le temprano. Spero che per Legambiente valga sempre la poesia di Hikmet: “Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.