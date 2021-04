Earth day 2021: rigenerare la nostra Terra

Lo slogan di quest’anno è “Restore our Earth”. La prima edizione della manifestazione istituita dall’Onu nel 1970

L’obiettivo di quest’anno dell’Earth day è “risanare la nostra Terra”, rigenerarla, “restore our Earth”. Ovvero rimediare ai danni già fatti. Non più solo sensibilizzare quindi, ma rimediare. Come? Pretendo politiche incentrate alla sostenibilità ambientale da un lato, e invertendo i nostri stili di vita e di consumo, dall’altro. La storica giornata è stata istituita nel 1970: sono 51 anni che si celebra la Giornata della Terra.

La nascita dell’Earth day

Antesignano fu John McConnell, un pacifista ed ecologista. Nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’UNESCO a San Francisco, suggerì di dare vita a una giornata per celebrare la Terra e promuovere la pace. Il suo progetto ottenne un forte sostegno e fu seguito, un anno dopo, il 21 marzo del 1970, della prima Giornata della Terra nella città di San Francisco.

Fu una catastrofe ambientale a innescare l’urgenza di una manifestazione. Nel 1969 dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, in dieci giorni circa si riversarono in mare e sulle coste circa 100mila barili di petrolio greggio: un vero e proprio disastro ecologico. Morì diversa fauna selvatica del luogo e l’ambiente fu compromesso per anni.

In tutta l’America seguì un’ondata di indignazione pubblica che portò alla nascita di nuove e più severe norme per la tutela ambientale. Fu in questo momento che il senatore Gaylord Nelson decise che era arrivato il momento di portare le questioni ambientali all’attenzione del mondo. “Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”, disse lo stesso senatore democratico-ambientalista in un discorso pubblico. Ed ecco che, sulla spinta dei movimenti ecologisti del 1970, l’Onu istituì la prima Giornata Mondiale della Terra.

Era il 22 aprile e 20 milioni di cittadini americani, all’epoca circa il 10% della popolazione, si mobilitarono per una manifestazione a difesa del Pianeta.

Il comitato italiano

L’ente organizzatore della Giornata Mondiale della Terra, l’Earth Day Network, nel 2015 ha nominato l’Earth Day Italia, uno dei migliori comitati organizzativi, sede europea del network internazionale.

Tra i risultati raggiunti, ha fatto storia il coinvolgimento di Papa Francesco agli eventi di celebrazione dell’Earth Day Italia 2016.