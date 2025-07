È morta Claudia Adamo, il ricordo di Legambiente

Ci ha lasciato la meteorologa della Rai, componente del comitato scientifico dell’associazione ambientalista. Il direttore Zampetti: “Ci ha aiutato a fare informazione attenta e accessibile sulla crisi climatica”

di GIORGIO ZAMPETTI, direttore generale di Legambiene

Claudia Adamo ci ha lasciato, una grande perdita per la scienza e per l’informazione scientifica e per l’ambientalismo scientifico di Legambiente.

Le nostre strade si sono incrociate circa dieci anni fa, quando, entrando a far parte del comitato scientifico di Legambiente ci ha aiutato a comprendere meglio gli effetti della crisi climatica nel nostro Paese, i fenomeni estremi e il rischio associato, con lei abbiamo iniziato a parlare dei Medicane (i cicloni tropicali del Mediterraneo) sempre più frequenti, in occasione delle presentazioni del nostro rapporto città Clima. Claudia ci ha supportato in una importante e stimolante collaborazione scientifica per creare una informazione attenta e accessibile su questi fenomeni. Una passione per la fisica dell’atmosfera che sapeva tradurre in linguaggio semplice ed efficace ma sempre attento e puntuale dal punto di vista scientifico. Una informazione che, grazie alle sue competenze, alla sua straordinaria energia, curiosità e passione civica, non si limitava mai solo a comprendere meglio i fenomeni, ma anche a studiare e proporre le soluzioni. Ciao Claudia, ci mancherai, ma sono certo che il percorso che abbiamo fatto insieme continuerà sempre ad essere motore delle nostre attività presenti e future.