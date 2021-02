È ora della Transizione ecologica

Per la prima volta in Italia viene istituito il Ministero per la Transizione ecologica. Assorbe le competenze in materia energetica e il suo titolare presiederà l’istituendo comitato interministeriale per il coordinamento delle attività per la transizione ecologica. Ne discutiamo oggi In diretta su lanuovaecologia.it e sulla nostra pagina Facebook alle 15,30.

Introduce e modera

Francesco Loiacono direttore Nuova Ecologia

Partecipano

Stefano Ciafani presidente Legambiente

Donatella Bianchi presidente WWF

Pippo Onufrio direttore esecutivo Greenpeace Italia

Luca Ruini presidente Conai

Agostino Re Rebaudengo presidente Elettricità Futura

Anna Donati responsabile mobilità sostenibile Kyoto Club