Due ruote, Bruxelles firma la Dichiarazione europea sulla mobilità in bicicletta

Nuovi impegni congiunti per gli Stati membri, tra cui più ciclabili e parcheggi sicuri. Vălean: “Meno inquinamento e stili di vita più sani”

Un passo avanti importante per ridurre le emissioni dei trasporti. Oggi l’Ue ha adottato la Dichiarazione europea sulla bicicletta, che la riconosce come mezzo di trasporto sostenibile, accessibile e conveniente, un forte valore aggiunto per l’economia dell’Ue. La Dichiarazione include 36 impegni chiari, come reti ciclabili sicure e coerenti nelle città, migliori collegamenti con il trasporto pubblico, parcheggi sicuri e accesso ai punti di ricarica per le biciclette elettriche. Gli obiettivi saranno assunti a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Nel documento si legge che “l’uso della bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili, salutari ed efficienti, con potenziale di sostenere la decarbonizzazione del trasporto urbano e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e favorire la neutralità climatica entro il 2050, in linea con la Legge europea per il clima”.

Secondo il documento, sono tutti elementi necessari per migliorare la qualità e la quantità delle infrastrutture ciclistiche negli Stati membri e per rendere la bicicletta “più attraente per il pubblico£. La dichiarazione costituisce quindi un impegno politico congiunto e una bussola strategica per le politiche e le iniziative esistenti e future relative a questo mezzo di trasporto.

Il Commissario per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: “Riconosciamo la miriade di benefici della bicicletta: riduce l’inquinamento, allevia la congestione urbana e promuove stili di vita più sani. Inoltre, la bicicletta è una pietra miliare dell’industria europea, che guida l’innovazione e la crescita e crea posti di lavoro locali di alta qualità. L’adozione della bicicletta è in linea con la strategia industriale dell’Ue e con i suoi obiettivi”.

A margine del Consiglio europeo informale sui trasporti, Vălean ha firmato la dichiarazione insieme a Karima Delli, presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo e Georges Gilkinet, vice primo ministro del Belgio.