Risolvere il problema dell’amianto, rendendolo innocuo e adatto a usi anche alimentari, come la fabbricazione di stoviglie, o di edilizia, grazie a un processo non soltanto rapido ma anche economico. È quanto promettono due nuovi brevetti italiani presentati in un incontro nel Consiglio regionale della Toscana dai loro stessi inventori: Paolo Tuccitto e Otello Tapinassi, di Arezzo, e Sergio Grillo di Conegliano, in provincia di Treviso.

La prima procedura brevettata prevede che il cemento amianto venga portato a una temperatura di 1.100 gradi per 15 minuti in atmosfera controllata con gas, e poi raffreddato in breve tempo. “Già dalle prime analisi – ha spiegato Sergio Grillo – abbiamo rilevato che il trattamento azzerava la percentuale di amianto, vetrificando ed eliminando le fibre. Siamo già nella fase industriale, aspettiamo solo normative che permettano di utilizzare in massa l’inertizzazione. E aziende in grado di gestire gli impianti, come le multiutility o quelle del trattamento rifiuti”.

Il secondo brevetto riguarda invece il riutilizzo dei materiali di amianto trattati. “Dopo il procedimento – ha aggiunto Otello Tapinassi – il cemento amianto diventa larnite e forsterite, due materiali molto ricercati e costosi per il settore della ceramica, che noi abbiamo integrato nelle nostre produzioni sia per realizzare stoviglie che materiali per l’edilizia”.

Il sistema, nella speranza che diventi reale, consente inoltre di intervenire non solo sul materiale che viene rimosso, ma anche su quello che è già stato smaltito in discarica.

