Si intitola ‘Dove l’erba trema. Vite invisibili nelle campagne d’Italia’ ed è un nuovo progetto editoriale dedicato da Emergency ai lavoratori agricoli sfruttati nelle campagne dell’Italia meridionale.

Un tema di stringente attualità per il nostro Paese, ma di cui non c’è quasi mai traccia su giornali e tv. Eppure questo mondo sommerso continua a mietere morti e feriti, nel silenzio generale. Poche settimane fa, un diciottenne gambiano, Souaro Jaiteh, ha perso la vita in un incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Non è stato il primo, né sarà l’ultimo a morire a causa delle disumane condizioni di chi vive in veri e propri ghetti. Come quei ragazzi morti ad agosto in Puglia mentre viaggiavano stipati su furgoncini malmessi dopo lunghe ore di lavoro, o come il sindacalista Soumaila Sacko, ucciso mentre era alla ricerca di vecchie lamiere per costruire un riparo per altri braccianti.

Per dare voce a queste persone e alle loro disgraziate storie, Emergency ha deciso di lanciare questo progetto editoriale. Un racconto diviso in tre capitoli, ambientati nei territori della nostra filiera agroalimentare che porta arance e pomodori sulle nostre tavole a prezzi troppo bassi: Castel Volturno in Campania, l’area della Capitanata in Puglia e la Piana di Gioia Tauro in Calabria.

I protagonisti del racconto sono le persone che arrivano ogni giorno nelle strutture di Emergency a cercare cure, sostegno, conforto: migranti, italiani, stranieri regolari, spinti al margine della società da un destino di povertà, che continuamente calpesta diritti e sfrutta. Come Mahama e Aziz, sposati da tanti anni e arrivati insieme in Italia dal Ghana per lavorare e garantire un futuro migliore ai figli rimasti nel loro Paese. A rendere ancor più vivido il racconto di queste drammatiche realtà, sono le illustrazioni di quattro celebri fumettisti: Gianluca Costantini, Simona Binni, Mattia Surroz e Sio.

Sul sito dovelerbatrema.emergency.it e scarica il primo capitolo del racconto, intitolato ‘Sul margine di primavera. Racconti di Castel Volturno’.

