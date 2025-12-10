giovedì 11 Dicembre 2025
Clima

Adamello e Presena protagonisti del primo episodio del podcast sui ghiacciai

Redazione
di Redazione
0
0
Dai teli geotessili alla comunità montana. Su tutte le piattaforme il primo episodio di “Dove il ghiaccio scompare”, il nuovo podcast di Cipra Italia prodotto con il sostegno di Fondazione Cariplo

Da un lato il ghiacciaio Presena, coperto ogni estate da grandi teli geotessili per rallentare la fusione. Dall’altro l’Adamello, il più grande ghiacciaio d’Italia, che sta perdendo metri di spessore e milioni di metri cubi d’acqua anno dopo anno. È da questa tensione – visiva, emotiva e politica – che prende il via “Dove il ghiaccio scompare”, il nuovo podcast di CIPRA Italia prodotto con il sostegno di Fondazione Cariplo. Il viaggio parte dal Passo del Tonale, dove la Carovana dei Ghiacciai 2025 ha inaugurato la sua sesta edizione.

Nella prima puntata ascoltiamo il contrasto potente tra ciò che resta oggi del Presena e i ricordi di Angela Marconi, che su quel ghiacciaio ha trascorso e lavorato per diciassette estati, quando si sciava anche in piena estate e la neve “durava tutta la stagione”. Le sue parole riportano alla superficie un passato vicinissimo, eppure già irriconoscibile .

A guidare l’ascoltatore dentro lo stato di salute del ghiaccio italiano è Valter Maggi, glaciologo e presidente della Fondazione Glaciologica Italiana (ex Comitato Glaciologico Italiano). Maggi spiega la portata del ritiro dei ghiacciai: l’Adamello, racconta, solo nel 2024 ha visto arretrare la fronte di 127 metri e ha perso in media 36 centimetri d’acqua equivalente per metro quadrato, una quantità pari a quasi quattro milioni di metri cubi d’acqua in un anno. Numeri che fanno emergere l’urgenza del cambiamento climatico, ma anche la necessità di strumenti di monitoraggio solidi, condivisi e continuativi.

La puntata dedica spazio anche alla controversa pratica dei teli geotessili, utilizzati sul Presena dal 2008 per conservare la neve estiva. Una tecnologia che funziona localmente, ma che non può essere considerata una misura di protezione dei ghiacciai: “non hanno niente a che vedere con la possibilità di proteggerli dai cambiamenti climatici — l’unico modo è ridurre le emissioni”, spiega Maggi. E il bilancio energetico, aggiunge il geologo Marco Giardino, può risultare addirittura negativo rispetto ai benefici climatici attesi.

Il ghiaccio che arretra non è soltanto un indicatore climatico: è un nodo idrico, sociale e culturale. Andrea Goltara, del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, descrive come la perdita dei ghiacciai stia già trasformando il regime dei fiumi alpini, alterando le portate estive e aumentando la vulnerabilità idrogeologica dei territori. Serve dunque una pianificazione nuova, capace di integrare conoscenze scientifiche e scelte politiche lungimiranti.

Ed è proprio da questa prospettiva che nasce il Manifesto Europeo per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, promosso da Legambiente, CIPRA Italia, CAI e Fondazione Glaciologica, e già sottoscritto da oltre 85 enti, ONG e istituti di ricerca. Come ricorda Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, la Carovana dei Ghiacciai ha scelto di partire dal Presena anche per dare forza a questa rete internazionale e alle sue priorità: monitoraggio coordinato, cooperazione scientifica e formazione delle comunità locali.

La puntata dà voce proprio alle comunità alpine. Veronica Vismara ricorda come lo spopolamento montano abbia indebolito il legame culturale con gli ecosistemi e con i ghiacciai, considerati sempre più “altro” rispetto alla vita dei paesi. Recuperare una relazione diretta con la montagna, racconta, è il primo passo per difenderla. Agnese Moroni, presidente di Protect Our Winters Italy, sottolinea il ruolo degli sportivi e degli appassionati di outdoor nel rendere visibile il tema oltre la “bolla” degli addetti ai lavori.

La puntata si chiude con le voci e i suoni del flash mob organizzato dalla Carovana al Tonale, una catena umana costruita sotto la pioggia intorno allo striscione del Manifesto, per ribadire che “il tempo di agire è ora”.

“Dove il ghiaccio scompare” racconta il ghiaccio per parlare di acqua, di comunità, di memoria e futuro. Nelle prossime tappe il viaggio proseguirà tra Svizzera, Lombardia, Alto Adige, Germania e Piemonte, esplorando le molte facce della crisi della criosfera e le risposte che i territori stanno costruendo.

Summary
Adamello e Presena protagonisti del primo episodio del podcast sui ghiacciai
Article Name
Adamello e Presena protagonisti del primo episodio del podcast sui ghiacciai
Description
Dai teli geotessili alla comunità montana. Su tutte le piattaforme il primo episodio di "Dove il ghiaccio scompare", il nuovo podcast di Cipra Italia prodotto con il sostegno di Fondazione Cariplo
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH