Nel dossier ‘Buone e cattive acque’, diffuso da Legambiente in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, ci sono anche tante storie di gestione positiva e salvaguardia dei corpi idrici del nostro Paese. Ci sono, ad esempio, i progetti che diventano strumenti di governance partecipata e riqualificazione ecologica come quello del sottobacino Lambro Settentrionale. Come ‘Volontari per Natura’, il grande progetto nazionale di citizen scienze che coinvolge volontari di tutta Italia attraverso cinque campagne di monitoraggio , tra cui quella sulla qualità dell’acqua, con la mappatura del beach litter, la ricerca di scarichi sospetti in mare e nei laghi, il campionamento delle acque dei fiumi.

C’è poi il progetto ‘VisPo’, che coinvolge giovani volontari under 30 in attività di pulizia valorizzazione delle sponde del fiume Po e dei suoi affluenti nel territorio piemontese. E poi il progetto ‘BrianzaStream’, in fase di sperimentazione, che attraverso l’utilizzo di droni dà la “caccia” agli scarichi inquinanti che si riversano nel fiume Seveso e nel suo affluente Certesa.

Nel report di Legambiente si parla anche di tre progetti che coinvolgono il fiume Olona, in Lombardia: ‘Olona entra in città’ che prevede la ricostruzione del corridoio ecologico fluviale nel tessuto metropolitano; il ‘Sistema Olona’ che ha al centro il ripristino dell’habitat; i ‘Progetti del Parco dei Mulini’ con il ripristino habitat e di aree di fruizione. C’è poi la storia dell’Ufficio Acque della provincia di Cuneo che dimostra come rispettare norme in difesa dell’ambiente sia possibile anche quando la loro applicazione si fa difficile. Quella del Canale Navile di Bologna che si intreccia con il Comitato ‘Salviamo il Navile’, che nel 2017 ha presentato un progetto di iniziativa popolare per salvarlo, azione che ha portato il Comune di Bologna a costituire un gruppo di lavoro.

Tra le altre buone pratiche di cui si parla nel report, anche la storia del Contratto di Lago di Massaciuccoli, in Toscana, che ha coinvolto diversi soggetti per individuare e definire le azioni per la tutela e lo sviluppo dell’area. Ed infine alcune iniziative che coinvolgono associazioni, istituzioni e cittadini a livello europeo come il ‘Big Jump’, la campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della qualità delle acque e sul recupero della balneabilità dei grandi corsi d’acqua, e #ProtectWater, la campagna della coalizione “Living Rivers” a difesa della Direttiva europea sull’Acqua.

