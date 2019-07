Dopo i disagi registrati in molte regioni a causa del maltempo, sull’Italia torna il caldo. Dai 29° di Firenze ai 34.2° di Catania, sono soprattutto al Sud le città in cui le temperature superano i 30 gradi.

Nonostante ciò il ministero della Salute, nel suo bollettino quotidiano, non ha previsto bollini rossi. Di colore verde anche il bollettino della Protezione Civile, che non ha previsto allerte per il maltempo in nessuna regione.

