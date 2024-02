Donne e scienza, le tre italiane scelte da Bringing to Light

In occasione della Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza dell’11 febbraio raccontiamo le storie di chi fa ricerca ambientale in Italia. L’Unesco: nel mondo, solo il 28,8% delle donne riesce ad affermarsi in ambito scientifico

di MIRELLA ORSI, giornalista fra i promotori di Bringing to Light

Con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la partecipazione delle donne nella ricerca scientifica, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituto nel 2015 l’International Day of Women and Girls in Science. Infatti, secondo l’ultimo rapporto dell’Unesco, nel mondo, solo il 28,8% delle donne riesce ad affermarsi in ambito scientifico. Anche se i dati Eurostat mostrano che le donne impegnate nel settore scientifico sono circa il 34%, l’Italia risulta essere all’ultimo posto su 81 paesi per il livello di istruzione delle ragazze nelle materie scientifiche e le giovani che si laureano in facoltà scientifiche sono il 16,5%, cioè meno della metà della loro controparte maschile. Dunque, il divario di genere inizia nella scuola e cresce e si consolida nel mondo del lavoro mostrando chiaramente che il soffitto di cristallo è ben lontano dall’essere infranto.

Se si parla di ambiente la situazione non cambia molto, negli Stati Uniti, ad esempio, le ricercatrici ambientali risultano essere il 38,3% del totale ed esaminando il sesto report dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazione Unite si scopre che le autrici sono solo il 33% del totale. Ma ancora più sconfortanti sono i dati che emergono dal “Gender and environmental statistics” dell’Ocse: le inventrici nei settori green rappresentano solo il 13% del totale, una percentuale che scende fino al 10% quando consideriamo il settore energetico. Un sondaggio pubblicato nel 2023 dall’International Renewable Energy Agency (Irena) mostra che, globalmente, solo il 21% delle scienziate lavora nel settore eolico, dunque una percentuale non solo bassa ma inferiore rispetto alle altre fonti rinnovabili.

Il gap, inoltre è percepito nettamente dalle scienziate, come mostra uno studio pubblicato nel 2020 nel Regno Unito. Il genere è infatti considerato un ostacolo nella carriera accademica per il 41% delle ricercatrici ambientali e per il 43% delle intervistate alle scienziate non vengono attributi i giusti riconoscimenti.

Dunque, anche quando parliamo di clima e ambiente, la strada è ancora lunga. Per questo, nel tentavo di “accendere una luce” sulle donne della ricerca ambientale nel 2022 è nata l’iniziativa Bringing To Light -Scienziate per il clima. L’ambizioso obiettivo di Bringing To Light è accendere un faro sull’impegno delle scienziate creando un spazio comunicativo che permetta di viaggiare nel caleidoscopico mondo della ricerca ambientale. Quest’anno, per la prima volta, la nostra iniziativa, patrocinata da enti e alle associazioni come WikiDonne-APS, QualEnergia, Associazione Donne e Scienza, GETA – Osservatorio su GEnere e Talenti e Giornalisti nell’Erba, approda sulle pagine di Nuova Ecologia, voce storica dell’informazione ambientale italiana con tre storie che permettono di esplorare i diversi aspetti di questa disciplina scientifica così vasta e variegata.

Infatti, grazie alle ricercatrici di questa edizione è possibile conoscere il lavoro di un’associazione che si occupa della tutela dei cetacei, comprendere perché le montagne sono i laboratori perfetti quando si parla di inquinanti e scoprirete cosa può fare la scienza per salvaguardare il pianeta con del latte scaduto.

Giulia Calogero – Menkab: conoscere e proteggere la biodiversità marina Presidente dell’Associazione Menkab: il respiro del mare, che opera in Liguria e nel Mar Mediterraneo per la salvaguardia e il monitoraggio dei cetacei e della biodiversità marina. Laureata in Scienze Ambientali Marine, presso l’Università degli studi di Genova, Giulia Calogero, dopo aver partecipato a diverse campagne oceanografiche a bordo di navi da ricerca del Cnr diventa responsabile organizzativo e scientifico dei progetti dell’Associazione Menkab nel 2016. Dal 2018 riveste il ruolo di presidente dell’associazione con ruolo organizzativo e gestionale del team per i progetti di ricerca e divulgazione. «Il nostro motto – spiega Giulia Calogero – è “conoscere per proteggere”, siamo consapevoli che la protezione dei cetacei deve passare prima di tutto dalla tutela del mondo in cui vivono e dell’ecosistema in generale. Faccio questo lavoro perché non riesco a immaginare di poter interrompere il senso di stupore e meraviglia che il mondo marino mi offre sin da quando sono piccola. L’idea di poter condividere queste conoscenze non solo con i colleghi, ma anche con il pubblico, per contribuire alla protezione dei cetacei e dell’ecosistema probabilmente è un po’ ambizioso, ma aggiunge al senso di meraviglia anche un obiettivo finale», conclude la scienziata.

Emanuela Gatto – SP-Milk: la “plastica” innovativa che si biodegrada a contatto con il suolo e il mare

Professoressa presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, studia le macromolecole presenti in natura e i loro utilizzo nell’ambito dei materiali sostenibili. In collaborazione con Raffaella Lettieri e Valentina Armuzza, ha sviluppato SP-Milk, un materiale ottenuto da latte scaduto simile alla plastica che si biodegrada a contatto con il mare ed il suolo, come un fazzoletto di carta. Questo materiale innovativo potrebbe rappresentare un ottimo sostituto sostenibile alla plastica di origine fossile dato che può essere anche lavorato industrialmente. SP-Milk ha vinto diversi bandi nazionali ed internazionali e ricevuto molteplici riconoscimenti, tra cui il progetto europeo WomenTech EU per donne nell’innovazione e il Women Value Company 2023. «La nostra epoca storica è caratterizzata dall’assenza di materie prime e dalla produzione di enormi quantità di rifiuti. La possibilità di utilizzare scarti come materie prime – spiega Emanuela Gatto – è la sfida che stiamo affrontando per promuovere un futuro sostenibile, per il bene delle generazioni future».

Angela Marinoni – PNRR ITINERIS, il nuovo hub italiano per lo studio dei processi ambientali nell’atmosfera

Ricercatrice Cnr presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima di Bologna, esperta nel campo della chimica e fisica dei processi del sistema Terra e dei loro effetti sui cambiamenti della composizione atmosferica e del clima. Attualmente, è responsabile per l’Istituto Isac del Progetto H2020 Riurbans, per lo studio dell’inquinamento in ambiente urbano e del Progetto Pnrr Itineris, il nuovo hub italiano di infrastrutture di ricerca nel settore scientifico ambientale per l’osservazione e lo studio dei processi ambientali nell’atmosfera, nel dominio marino, nella biosfera terrestre e nella geosfera. «Gli ambienti remoti – spiega Angela Marinoni – soprattutto quelli in alta quota, sono strategici per monitorare le condizioni dell’atmosfera e l’influenza su essa degli inquinanti. Le montagne infatti sono piattaforme strategiche per lo studio dei cambiamenti climatici e sono anche sentinelle del clima che cambia: da un lato qui si registrano, prima che altrove, le trasformazioni legate al cambiamento climatico, dall’altro ci permettono di studiare meglio i processi che influenzano la composizione atmosferica, all’origine del cambiamento climatico».