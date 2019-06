Nel nostro Paese esiste una ricchezza inestimabile che viene poco riconosciuta e valorizzata. Si tratta del lavoro delle donne. Un lavoro iperqualificato, competente ma che tende ad essere messo da parte, lasciato fra le quattro mura domestiche. E quando sfruttato, pagato poco e male. Avevamo scelto di occuparci proprio di gender pay gap, per poi accorgerci che nel nostro Paese la battaglia da fare riguarda l’accesso stesso al mondo del lavoro. Basti pensare che l’ultimo dato Istat sul tasso di occupazione femminile segnala un valore record per l’Italia, pari al 49,3% a gennaio 2018 per la popolazione che va dai 15 ai 64 anni.

Avvicinarsi alla misera soglia del 50% è una buona notizia per il nostro Paese. «Pensare che nel 2016 – spiega Daniela Piazzalunga, FBK-Irvapp, l’Istituto per la ricerca valutativa per le politiche pubbliche – si era festeggiato perché era stato abbattuto il muro del 50% per quanto riguarda la fascia 20-64 anni nel tasso di occupazione femminile al mercato del lavoro». Si tratta, quindi, incredibilmente, di soltanto una donna su due: siamo molto lontani dalla media europea, da Paesi come Germania (72%) e Francia (68%) ma anche da Spagna e Portogallo.

«Le cause naturalmente sono molteplici: abbiamo anche un tasso di occupazione maschile più basso – riprende Piazzalunga – Un altro aspetto sono le differenze regionali». Dell’Italia, quando si va ad analizzare il Nord in generale è molto vicino alle medie europee, mentre il Mezzogiorno e le isole sono molto distanti. I limiti italiani nell’accesso delle donne nel mercato del lavoro sono insomma più accentuati al Sud e il tasso di occupazione diminuisce all’aumentare del numero dei figli. La domanda da farsi, quindi, è: perché le madri non lavorano?

Ci troviamo molto lontani da quella soglia del 60% di donne occupate che secondo le stime di Banca d’Italia produrrebbe nel nostro Paese un incremento del prodotto interno lordo del 9%. Le raccomandazioni europee fissano l’obiettivo per il 2020, sia per il tasso maschile che per quello femminile, al 75%. Di strada da fare ce n’è davvero tanta. «Il tema ha radici culturali – dice Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze alla Bocconi – I carichi di cura, dei figli e degli anziani, infatti sono più spesso sulle spalle delle donne. Proprio per questo si tende ad aumentare il part time. E per questo andrebbe esteso il congedo parentale anche ai padri, per dare la possibilità di condividere il carico familiare». Ma questo non è il solo ostacolo. «In più c’è il tema della quasi assenza dei servizi – continua Paola Profeta – Rispetto ad altri Paesi ne abbiamo meno sia per la fascia 0-3 anni, con una copertura del nido più bassa, sia per gli anziani lasciati alla famiglia che è sostanzialmente la donna».

Infine, c’è un problema di contesto culturale, in generale in Italia le opinioni nei confronti del ruolo della donna sono molto conservatrici, un blocco di valori che influenzano le donne stesse a fare un tipo di scelta. «La percentuale di chi pensa che i padri siano adatti alla cura dei figli è del 65% mentre in Ue è del 75%, dieci punti percentuali in più – argomenta Piazzalunga – Così come è alta la percentuale di coloro che pensano “ok, hai un lavoro, ma quello che davvero ti interessa è stare a casa con i figli”. Chiaramente, se la moglie guadagna meno del marito e bisogna decidere chi deve scegliere un part time sarà la donna».

Questo scenario, così sfavorevole, si staglia su un paradosso: il 54-55% dei laureati in Italia sono donne. Non è il solo Paese ad aver registrato il sorpasso di genere nell’istruzione. Nell’Europa con ventotto Stati membri, la quota di laureate fra le giovani (30-34 anni) supera oramai quella maschile di 8,4 punti percentuali. Nessun Paese europeo fa eccezione a questa regola. Che succede allora? «A volte le donne si autoescludono dal mondo del lavoro – risponde Paola Profeta – Verrebbe allora da chiedersi: forse il mondo del lavoro non interessa veramente? Il problema è che non si riesce a isolare la preferenza dal contesto. La domanda è un’altra: perché investire così tanto nello studio per poi ritirarsi dal lavoro? La verità è che vedere poche donne che fanno carriera, poche ai vertici capaci di conciliare lavoro e famiglia, scoraggia quelle rimaste in campo». Un campo di battaglia, verrebbe da dire, in cui il gioco non vale la candela, sembrano pensare le donne.

Per questo se da un lato un maggior coinvolgimento maschile a livello domestico favorirebbe un maggior coinvolgimento nel mercato del lavoro delle donne, dall’altro non bisogna sottovalutare il ruolo delle imprese. «Bisognerebbe incentivare l’assunzione delle donne e il ritorno dalla maternità – sostiene Profeta – ma con l’eliminazione del bonus bebè sta accadendo proprio il contrario». Anche la flessibilità non dovrebbe essere proposta come benefit solo alle donne ma anche agli uomini, altrimenti finisce per non essere più un vantaggio. Rischia di creare un circolo vizioso in cui sono sempre le donne a chiedere la flessibilità all’interno della coppia.

«Spesso succede che le donne si laureano di più, hanno un’educazione più forte – spiega Francesca Bettio, professoressa di Economia del lavoro all’università di Siena – ma poi la usano per cercare lavori che permettano loro di conciliare (famiglia e lavoro, nda), quindi ci perdono perché non sfruttano al massimo le loro potenzialità e competenze. Le donne usavano e usano la laurea per entrare nel settore pubblico dove sono più garantiti i diritti. Il titolo di studio offre una protezione contro una situazione più sfavorevole». Perché le donne hanno molti più vincoli, sia veri che percepiti.

E la situazione del gender pay gap, invece, che era il punto da cui eravamo partiti? Per il gap a livello salariale orario, l’Italia è in realtà uno dei Paesi con quello più basso, circa il 5% contro la media europea del 16%. Sembrerebbe una buona notizia, ma questo accade perché gli stipendi sono più schiacciati, c’è una minore differenziazione perché anche gli stipendi degli uomini sono bassi. «Fra l’altro il gap viene calcolato solo sulle donne che lavorano, tendenzialmente quelle che sono più “attaccate” al mondo del lavoro ci rimangono – conclude Profeta – Quelle che mediamente sono più istruite e che quindi meriterebbero stipendi più alti. Per questo sembra che non siamo messi così male. E per questo la vera battaglia è sull’accesso e sul ritorno nel mondo del lavoro, la cosiddetta partecipazione».

Anche il Global gender gap, l’indice del World economic forum, svela un Paese che ha fatto minimi progressi sulle pari opportunità in generale. L’Italia, anche se è risalita, è ancora al 70esimo posto su 149 Paesi, preceduta da Honduras e Montenegro. È quartultima in Europa occidentale, con una performance superiore soltanto a quella di Grecia, Malta e Cipro. Ultima se si considerano i grandi del mondo industrializzato. Di strada da percorrere ce n’è davvero ancora tanta.

Articolo pubblicato su La Nuova Ecologia – maggio 2019

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Interessata ai social media, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it