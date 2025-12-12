Donne, bici e cicloturismo. Torna il premio Mariateresa Montaruli

Torna per il terzo anno consecutivo il premio “Ho voluto la bicicletta” dedicato a Mariateresa Montaruli. Cerca donne che raccontano il mondo sulle due ruote. Perché la bicicletta non è un mezzo: è una scelta

Un bando che profuma di libertà. Si chiama “Ho voluto la bicicletta” ed è dedicato a Mariateresa Montaruli, giornalista, scrittrice e ciclista che se n’è andata troppo presto, nel luglio 2023, lasciandoci un’idea folgorante: per le donne, la bicicletta non è una questione di muscoli o di cronometro. È riappropriazione. Di spazi, di desideri, di quella mobilità che qualcuno vorrebbe ancora negarci. È il diritto di vestirsi come si vuole, di allenarsi, di socializzare. Di esistere.

Mariateresa lo scriveva nei suoi articoli, nel blog, nel libro che porta lo stesso nome del premio. Raccontava itinerari e avventure sulle due ruote come si raccontano le vite: con passione, ironia, quella tenacia gentile di chi sa che ogni pedalata è un piccolo atto sovversivo.

Il premio, alla sua terza edizione, cerca donne che promuovono le due ruote e il cicloturismo. Le vincitrici saranno celebrate il 28 marzo 2026, durante la Fiera del Cicloturismo di Padova (27-29 marzo). L’organizzazione è affidata a “La Nuova Ecologia”, mensile di Legambiente, insieme a colleghi e amici di Mariateresa e all’Upcycle Cafè, quel bike bistrot che è un po’ casa di tutti i ciclisti d’Italia.

Due le sezioni, riservate solo alle donne. “I diari della bicicletta” premia il miglior reportage, podcast o servizio radiotelevisivo sul cicloturismo pubblicato nel 2025. “Adesso pedala” celebra chi si è distinta con progetti e iniziative nel mondo delle due ruote: start up, libri, eventi, cluster territoriali.

Il bando è su lanuovaecologia.it o si può scaricare qui:

Bando di partecipazione

Candidature e segnalazioni vanno inviate a: premiohovolutolabicicletta@lanuovaecologia.it entro il 28 febbraio 2026.

Mariateresa direbbe che non si tratta di vincere un premio. Si tratta di salire in sella e partire. Il resto viene da sé.

Allegato A – privacy

Allegato B – liberatoria