Don Ciotti compie 80 anni. Un libro sulla sua “vita in cammino”

Don Luigi Ciotti spegne 80 candeline, 30 anni dalla fondazione di Libera e 60 del Gruppo Abele. In un libro intervista del giornalista Toni Mira, Ciotti ripercorre le battaglie del passato e riflette sulle difficoltà del presente

“Vi auguro di essere eretici” è l’augurio che don Luigi Ciotti da anni rivolge a tutti noi, ricordandoci che non possiamo smettere di interrogarci su quello che ci accade intorno. Tutti abbiamo la tentazione di cedere alle letture preconfezionate e alle “parole d’ordine” del momento, che ci appaiono rassicuranti. Invece bisogna avere il coraggio non soltanto di essere scomodi nella denuncia delle ingiustizie, ma anche di “stare scomodi”, noi stessi, in quello che diciamo e che facciamo.

Oggi, alla soglia degli ottant’anni, Ciotti in un lungo dialogo con il giornalista Toni Mira – contenuto nel libro “Vi auguro di essere eretici. Don Luigi Ciotti, una vita in cammino” (Edizioni San Paolo) in libreria – si fa ancora più definitivo e dice la sua sul nostro presente, dal drammatico tema delle droghe, delle dipendenze, alla contaminazione tra mafia e Chiesa, da tempo coraggiosamente denunciata e che ne ha fatto a lungo un emarginato. E ancora la “normalizzazione” delle mafie, oggi sempre più sottovalutate benché siano, al contrario, sempre più potenti. Le tante iniziative per concretizzare la speranza nel cambiamento, dai minori in carcere alle donne di mafia, dai familiari delle vittime ai progetti sui beni confiscati. Riflette su cosa vogliano dire giustizia e diritti, il rapporto tra politica e magistratura. Ancora oggi Ciotti continua a combattere con l’impegno e la forza che lo hanno sempre contraddistinto.

“Vi auguro di essere eretici. Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona che sceglie e, in questo senso, è colui che più della verità ama la ricerca della verità. E allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi auguro l’eresia dei fatti prima che delle parole, l’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno”.

Don Luigi Ciotti

IL LIBRO

Toni Mira

“Vi auguro di essere eretici”

San Paolo Edizioni

In libreria dal 9 settembre 2025