Dal 22 al 25 novembre a Gravina in Puglia presso la Fiera San Giorgio si terrà la V edizione del Festival della Ruralità, promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalla Legambiente Puglia. Il Festival sarà animato da workshop, premiazioni, laboratori didattici, dibattiti, degustazioni e spettacoli.

Il Festival della Ruralità 2018 rappresenta un contenitore, completamente rinnovato, di eventi di sviluppo condiviso. Un punto di incontro dove il passato incontra il futuro, per la generazione di idee e progetti per il nostro patrimonio. Un momento pensato per immaginare nuove esperienze, per lanciare e raccogliere sfide verso obiettivi trasversali di una comunità fatta di protagonisti: i Cittadini del Parco

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook