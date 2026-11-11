Dall’8 novembre al cinema “Anguane” di Giovanni Pellegrini, un viaggio nel simbolismo dell’acqua che ci invita a interrogarci sul nostro rapporto con questa risorsa

L’acqua è il principio primordiale. Non solo perché il nostro pianeta ne è ricoperto per il 70%, ma soprattutto perché è l’elemento centrale del nostro ciclo vitale. Per questa ragione rappresenta, nelle mitologie e nelle religioni di tutto il mondo, il principio della vita, l’elemento sacro della nascita, della fertilità e della purificazione. Eppure questa fondamentale risorsa è minacciata dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento, dal cattivo consumo, tra sprechi e perdite. Forse è per questo che da secoli l’uomo ha immaginato l’esistenza di entità che la abitassero e la difendessero.

Nel documentario “Anguane, le voci dell’acqua” il regista Giovanni Pellegrini affida all’attrice e performer Maria Roveran il compito di scoprire, lungo un fiume immaginario che scorre dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia, le tracce delle Anguane, leggendarie custodi delle acque dalla voce seducente che vivono in anfratti, grotte e torrenti. Esseri misteriosi capaci di trasformare i suoni in musica.

Ed è proprio la voce di Roveran, accompagnata dal compositore Joe Schievano, a riprodurre i canti e la voce delle anguane in un percorso sonoro che s’ispira e si nutre dei suoni stessi della natura senza però imitarli. Le immagini, la voce e il sonoro entrano in relazione profonda, come parti necessarie di uno stesso ecosistema. Il documentario, dai forti toni evocatori, diventa così un viaggio nel simbolismo dell’acqua e ci invita a interrogarci sul nostro rapporto con questa indispensabile risorsa con un linguaggio nuovo, sincero e potente. L’esuberanza di una sorgente, lo scorrere solido di un torrente, la tranquilla resilienza delle gocce in una grotta nell’interpretazione vocale della Roveran assumono i toni di un invito a riassaporare la sacralità di ciò che ci circonda ma anche a considerarne la fragilità.