Uscirà il 5 maggio, un racconto inedito di una vita strettamente legata al territorio e alla tragedia del Vajont, in cui la montagna è l’altra grande protagonista

In uscita il 5 maggio il docufilm diretto da Niccolò Maria Pagani e dedicato allo scrittore, scultore, alpinista friulano Mauro Corona “La mia vita finché capita” sarà proiettato in anteprima il 2 maggio al 73 Trento Film Festival nella sezione Fuori Concorso /Anteprime. Il doc ritrae da molto vicino e con un approccio ferocemente intimo un uomo complesso in un continuo andare e venire indietro e avanti nel tempo.

Il regista ha seguito Corona per sette mesi, tra riprese e montaggio, nel villaggio di Erto Vecchia, nella valle del Vajont, cuore pulsante della storia e luogo caro all’artista. Un ritratto inedito e sorprendente che vede Mauro ricordare e raccontare il suo mondo, la sua vita, partendo da un’infanzia difficile, per arrivare alla maturità e al suo presente. Lontano dal personaggio di commentatore sarcastico a cui il pubblico è abituato, il film scopre un uomo autentico e sfaccettato che ha fatto sua l’arte della scultura, dell’arrampicata ed anche della scrittura.

Il racconto della vita di Corona avviene attraverso diverse modalità, a partire dal discorso diretto del protagonista che, mentre compie i suoi gesti quotidiani si mette a nudo davanti alla camera in un flusso di ricordi che dall’infanzia ci porta fino ai giorni nostri. Non solo un monologo: “Mauro Corona – La mia vita finché capita” è costellato di conversazioni con alcuni dei suoi amici storici, tra cui lo scrittore Erri de Luca e i cantanti Davide Van De Sfroos e Piero Pelù, a volte di fronte a una bottiglia di vino e al crepitio di un falò, altre a spasso per le sue montagne. Le loro conversazioni semi-serie sono intercalate da alcuni dei passi più belli dei suoi libri – in particolare da “Le altalene” (Mondadori, 2023) – attraverso un voice over che fa da fil rouge con la magistrale interpretazione di Giancarlo Giannini. I brani di apertura e chiusura di “Mauro Corona – La mia vita finché capita” sono firmati da Omar Pedrini, ex frontman dei Timoria, in collaborazione con il regista.

La montagna non gioca scherzi. Se ne sta lì, impassibile, immobile, muta e severa, ma non ce l’ha con nessuno. Il vecchio guarda indietro. Vede amici scomparsi. Molti sulle montagne. Nel ricordo, l’altalena della solitudine va e viene. (Mauro Corona)

La montagna è l’altra grande protagonista del film che vive nel trascorrere delle stagioni, nella luce e nella fotografia che esaltano scenari cari a Corona, che racconta la sua vita strettamente legata al territorio e alla tragedia del Vajont.