Varato il dl Bollette, ma il governo chiede ulteriore confronto su Ets

venerdì 20 Febbraio 2026
Energia

Varato il dl Bollette, ma il governo chiede un ulteriore confronto su Ets

Redazione
di Redazione
0
0
centrale elettrica
Secondo l’esecutivo 2,7 milioni di famiglie beneficeranno del nuovo decreto legge. Critiche le opposizioni. Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin chiede di rivedere il sistema Eu Ets che introduce nuove norme sul mercato del carbonio. Coordinamento Free: “misure che rischiano di alterare il mercato elettrico e di favorire, anche indirettamente, la generazione fossile”

Il governo ha varato il tanto atteso decreto legge sulle bollette. Il provvedimento prevede nel 2026 uno sconto in bolletta fino a 115 euro per i nuclei più vulnerabili, che già percepiscono il bonus sociale da 200 euro l’anno. Anche le famiglie residenti con Isee inferiore ai 25.000 euro annui potranno ottenere sconti in bolletta, su impulso delle imprese venditrici. Secondo la nota del Mase, “trovano spazio nel provvedimento una razionalizzazione delle procedure per la realizzazione dei data center e per l’accelerazione nello sviluppo delle rinnovabili, con una norma per evitare la saturazione virtuale della rete”.

Ma c’è anche un aumento dell’Irap del 2% per le imprese energetiche, per finanziare il taglio degli oneri di sistema in bolletta. Verrà anche venduto il gas stoccato durante la crisi energetica del 2022 per eliminare la differenza di prezzo (spread) fra il gas alla borsa europea Ttf e a quella italiana Psv.

Secondo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “il governo ha approvato un provvedimento molto significativo, che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio, cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà un impatto rilevante, e che garantirà risparmi e benefici diretti nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro”.

Decreto bollette, il commento del coordinamento Free (Fonti rinnovabili ed efficienza energetica)

“Il Coordinamento FREE riconosce l’urgenza di ridurre il peso delle bollette per famiglie e imprese, ma invita a riconsiderare misure che rischiano di alterare il mercato elettrico e di favorire, anche indirettamente, la generazione fossile. Indebolire i segnali di prezzo derivanti dall’Emissions Trading System significa contraddire uno degli strumenti chiave della politica climatica europea. La vera soluzione strutturale è rafforzare il mercato delle rinnovabili con la promozione di contratti di lungo termine e l’accelerazione delle autorizzazioni per nuovi impianti FER. Meno distorsioni di mercato e più rinnovabili a prezzi fissi: solo così possiamo garantire bollette più sostenibili, sicurezza energetica e coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione”.

“Chiamarlo decreto bollette è un esercizio di marketing politico – commenta invece il vice presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa – Per le famiglie italiane c’è un contributo di 115 euro riservato ai soli titolari del bonus sociale, e per il ceto medio sotto i 25.000 euro di Isee non c’è nemmeno una garanzia: lo sconto è affidato alla buona volontà dei venditori di energia. In pratica, milioni di famiglie sono lasciate senza alcuna certezza di aiuto. Questo non è un decreto per le famiglie, è un decreto per i produttori di gas. Ma il punto più grave è un altro: l’articolo 6 prevede il rimborso dei costi Ets alle centrali a gas, scaricandone l’intero onere – stimato da Ecco tra i 3 e i 4 miliardi di euro – sulle bollette elettriche dei consumatori. Si prende dalla tasca destra per mettere nella tasca sinistra, e a pagare sono sempre cittadini e imprese”.

Sul sistema Eu Ets, il mercato del carbonio che dal 2028 si applicherà a trasporti su strada ed edifici, arriva anche il commento del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin: “Abbiamo già avviato interlocuzioni con Bruxelles perché danneggia in particolare il nostro Paese per via del mix energetico che ci contraddistingue”. Ora, aggiunge, “dobbiamo portare avanti il negoziato e, come abbiamo fatto già su altri temi, a partire da case green e automotive, siamo pronti ad aprire un confronto costruttivo basato su fatti concreti e non sull’ideologia“. E, ancora, “chiederemo all’Europa di aprire una trattativa, di modificare le regole, permettendo quindi di non caricarla sul termoelettrico, così come non c’è sulle rinnovabili”.

 

Decreto bollette, Commissione Ue: “Lo analizzeremo e poi valuteremo”

“I nostri esperti stanno esaminando il testo e noi abbiamo bisogno di un’analisi complessiva prima di esprimere una valutazione – Il commento di un portavoce della Commissione Ue – Il decreto è stato adottato ieri, che siano gli aspetti legati agli aiuti di Stato o agli Ets noi abbiamo bisogno di analizzare il testo prima di esprimerci”.

Intanto Svezia, Danimarca, Finlandia e Lussemburgo si oppongono a ulteriori rinvii o modifiche relative al prezzo di mercato dell’Eu Ets 2 nella prossima revisione della direttiva Ets. Lo si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai quattro Paesi, diffusa in vista della riunione dei rappresentanti permanenti presso l’Ue in cui è prevista l’adozione del mandato negoziale sulle modifiche alla riserva di stabilità di mercato (Msr) dell’Ets.
L’Ets è “il principale strumento basato sul mercato per una politica climatica europea efficiente in termini di costi”, si legge nel documento congiunto, in cui i quattro Paesi si dicono “preoccupati per i recenti appelli a ulteriori modifiche e al rinvio dell’Ets2”.

Nella dichiarazione, i quattro Paesi ricordano inoltre che l’avvio del nuovo mercato è stato già rinviato di un anno – dal 2027 al 2028 – nel quadro dei negoziati sulla legge europea per il clima. “Siamo preoccupati che qualsiasi ulteriore rinvio o modifica relativa al prezzo di mercato dell’Ets2 comprometterebbe sostanzialmente l’efficacia della politica climatica dell’Ue“.

Summary
Varato il dl Bollette, ma il governo chiede ulteriore confronto su Ets
Article Name
Varato il dl Bollette, ma il governo chiede ulteriore confronto su Ets
Description
Secondo l'esecutivo 2,7 milioni di famiglie beneficeranno del nuovo decreto legge. Critiche le opposizioni. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin chiede di rivedere il sistema Eu Ets che introduce nuove norme sul mercato del carbonio. Svezia, Danimarca, Finlandia e Lussemburgo si oppongono a ulteriori rinvii o modifiche
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH