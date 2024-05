Dl Agricoltura, stop fotovoltaico a terra, sì caccia contro peste suina

Tra le novità, il Cufaa passa al ministero dell’Agricoltura e nuovi indennizzi per gli agricoltori danneggiati. Legambiente: “Vietare il fotovoltaico è insensato e non affronta le vere cause dell’incessante consumo di suolo agricolo”

È arrivato lo scorso 6 maggio il via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto dl Agricoltura, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, come per le imprese di interesse strategico nazionale. “Riportiamo una grande sintonia di azione del governo, che su questo decreto vede diversi ministeri coinvolti, tra cui quello dell’Agricoltura e quello dell’Ambiente”, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, provando così a smentire le voci di tensioni con il titolare dell’Ambiente, Pichetto Fratin, e parlando di “un decreto importante, che vede arrivare risposte a diverse emergenze emerse nel tempo”. Lollobrigida ha sottolineato il ruolo del nostro Paese nel riportare il “settore al centro della politica europea” e ha voluto ricordare che “lo scorso 21 e 22 marzo l’agricoltura è tornata questione fondante dell’Ue, per garantire sicurezza alimentare e ambiente”.

Tra le misure incluse nel dl Agricoltura, lo stanziamento di 20 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole operanti nella filiera del grano e di 12 milioni a quelle attive nel settore della pesca colpite dalla diffusione del granchio blu. Nel decreto viene prevista anche la sospensione delle rate del mutuo per le imprese che abbiamo riscontrato una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%, gli sgravi alle aziende che hanno subito ripercussioni dalle alluvioni, gli indennizzi ai produttori di kiwi e lo stanziamento di 10 milioni per indennizzi contro i danni dalla peronospora.

A provocare le maggiori polemiche è la misura prevista all’art. 6 del provvedimento legislativo, quella che dispone lo stop al fotovoltaico sui terreni agricoli – sono salvaguardati però tutti i progetti previsti dai fondi del Pnrr e quelli il cui iter autorizzativo è già in corso – mettendo così a rischio fallimento il raggiungimento degli obiettivi europei per le rinnovabili (50 GW al 2030). La norma, che sarebbe finalizzata ad aumentare la produzione agricola e a contenere le importazioni, vieta l’installazione di moduli per il fotovoltaico sui terreni agricoli, a meno che non consentano lo svolgimento dell’attività agricola nell’area sottostante. “Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici – si legge nella bozza di decreto – sono aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”. Un’altra norma inclusa nel dl Agricoltura che ha suscitato numerose critiche è quella che trasferisce il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dell’Arma dei carabinieri dal ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura.

Giorga Meloni, su X, ha commentato “Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo”.

Legambiente, attraverso la voce del suo presidente Stefano Ciafani, denuncia i pericoli che si nascondono nel testo approvato dal Consiglio dei ministri. “Non affronta le vere cause dell’incessante consumo di suolo agricolo, causato soprattutto dalle nuove edificazioni, e dà luogo a una sorta di smantellamento del Cufaa, che rischia di pregiudicare seriamente l’attività di contrasto della criminalità ambientale nel nostro Paese”. Per quanto riguarda il divieto di installare i pannelli solari sui terreni agricoli, Ciafani non fa giri di parole: “È una norma senza senso, è insensato vietare il fotovoltaico a terra nelle aree classificate come agricole dove non si dovrebbe o non si può coltivare: è il caso della solar belt, la cintura solare intorno alle aree industriali, dei terreni all’interno dei siti di interesse nazionale (Sin) e regionale (Sir) da bonificare, di quelli che sono accanto alle autostrade e alle ferrovie, delle aree agricole dove ci sono le cave”. Per il presidente dell’associazione ambientalista, “la diffusione delle rinnovabili non è in antitesi con l’agricoltura, anzi è di grandissimo interesse anche per il mondo agricolo, che paga bollette impazzite a causa delle speculazioni sul gas ed è tra le prime vittime della crisi climatica. Non mancano inoltre le soluzioni avanzate: l’agrivoltaico innovativo, ma anche quello più tradizionale, con i filari di pannelli molto distanziati, garantiscono da tempo la convivenza tra produzione agroalimentare ed energetica”.

La reazione delle associazioni

Secondo le associazioni Legambiente, Enpa, Federazione Pro Natura, Lac, Lav, Lipu, Oipa e Wwf Italia, “il trasferimento della competenza funzionale dei Carabinieri forestali dal Ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura è un atto molto grave perché certifica l’approccio ideologico, anacronistico e antiscientifico secondo cui l’essere umano deve dominare la natura, piegandola ai suoi poteri”.

Infine, in tema di contrasto alla peste suina africana (PSA), nel decreto si evidenzia la scelta di utilizzare uomini delle Forze Armate e i cacciatori iscritti alle associazioni per le “attività di contrasto alla peste suina africana”. Le associazioni evidenziano come “il ricorso alle forze armate per sparare ai cinghiali, sia una inutile e dannosa foglia di fico per tentare di nascondere un enorme fallimento politico e gestionale”.