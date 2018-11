Una piccola grande rivoluzione per liberarci dalla plastica si sta diffondendo in tutta Italia. Alla sua guida ci sono amministrazioni che puntano sulla salvaguardia del territorio e del mare. Sono i 13 Comuni che hanno emesso un’ordinanza per mettere al bando gli oggetti monouso, diventando di fatto “plastic free”. A Pollica (Sa), Maratea (Pz), Malfa (Salina, Eolie), Domus De Maria (Ca), Vernazza (Sp), Pantelleria (Tp), Noto e Avola in provincia di Siracusa, Pozzuoli (Na), Lampedusa e Linosa (Ag), Caggiano (Sa), Isole Tremiti (Fg) e Castiglione della Pescaia (Gr), gli esercenti e i commercianti possono usare e vendere solo sacchetti, posate, bicchieri, piatti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

Tutto è cominciato alle Tremiti, dove l’ordinanza è entrata in vigore il primo maggio. A seguire gli altri Comuni, che hanno dato un esempio di come preservare il territorio e il mare, chiedendo di farlo anche ai turisti. «Queste amministrazioni – commenta Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – dimostrano che è possibile vietare l’uso delle stoviglie monouso di plastica, anticipando e superando la proposta di direttiva europea in materia, ancora in fase di discussione». Un buon viatico per la legge nazionale contro l’usa e getta non compostabile annunciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nelle stesse settimane in cui “Goletta verde” ha lanciato la campagna #Usaegettanograzie. «Un’iniziativa – aggiunge Ciafani – per informare e sensibilizzare i cittadini e chiedere la messa al bando di alcuni prodotti usa e getta di plastica. Sono oggetti utilizzati per pochi minuti ma che se non smaltiti correttamente inquinano per centinaia di anni». E che finiscono puntualmente in mare. Non a caso molte tra le amministrazioni plastic free sono Comuni premiati da Legambiente con le 5 vele perché gestiscono il territorio con responsabilità e puntando sulla qualità ambientale.

«Abbiamo deciso di diventare Comune plastic free proprio in occasione della consegna delle 5 vele, quando abbiamo ascoltato il racconto del sindaco delle Tremiti che aveva già emesso l’ordinanza», spiega Enzo Campo, primo cittadino di Pantelleria, che con l’80,4% di differenziata è il primo tra i “Comuni ricicloni” in Sicilia. «Sulle spiagge dell’isola arrivano tutti i rifiuti che finiscono in mare, e tanti sono di plastica. Ecco perché – aggiunge Campo – dobbiamo fare di più per contrastarli».

A Pollica, nel Cilento, avevano già messo al bando gli oggetti monouso in plastica nel 2011, per festeggiare il primo posto nella classifica delle 5 vele di Legambiente e Touring club. L’ordinanza emanata il 3 luglio segna una svolta definitiva. «Noi viviamo di mare. E ascoltiamo i pescatori che lamentano la presenza di plastica nelle acque in cui pescano – racconta Stefano Pisani, sindaco di Pollica – Con questa ordinanza vogliamo portare avanti una battaglia culturale anche per promuovere l’uso di oggetti riutilizzabili più volte». Il Comune cilentano, insieme a Cooperativa 21 (start up campana che produce prodotti compostabili, ndr), ha distribuito agli esercenti uno “starter kit” con oggetti monouso compostabili. «Sappiamo bene che questo tipo di stoviglie costano più di quelle in plastica – riprende Pisani – Per il futuro pensiamo infatti a una modalità di tassazione locale per penalizzare la plastica. Intanto, la partecipazione degli esercenti è stata ottima e c’è stato anche qualcuno che non ha voluto lo starter kit perché si era già attrezzato da solo». Proteggere il mare, per chi vive di mare, non è un costo ma un investimento.

info usaegettanograzie.it

Autore: Francesco Loiacono Giornalista ambientale, per La Nuova Ecologia coordina la redazione del mensile e cura le inchieste e le storie di copertina. Per il canale video LanuovaecologiaTV realizza dirette streaming, video interviste e il montaggio dei servizi. Contatti: loiacono@lanuovaecologia.it Twitter: @francloia