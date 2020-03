Almanacco di Giugno 2019 a cura di BARBANERA

Ricco di vitamine, ferro e acqua, grazie a molto potassio e poco sodio il porro è un diuretico naturale. Eccellente lassativo, delicato e non aggressivo, tradizione vuole sia efficace contro le punture delle api: si taglia a metà il tubero e si strofina.

Coltiviamolo così “Poni i porri e sega il fieno, e qualcosa chiapperemo”. Semplici da coltivare, i porri non amano i climi umidi e piovosi. Resistono molto bene al freddo. Ora è il momento della raccolta delle varietà seminate nei mesi invernali. Ma si può anche seminare in questo periodo per avere buoni raccolti per l’autunno e l’inverno.

La semina Si fa in semenzaio, in genere a primavera con luna calante, o in vaso, fino a luglio, con seme appena interrato, a file distanti 20-25 cm. Le piantine si trapiantano – sempre in calante, fine primavera – quando hanno raggiunto l’altezza di 15 cm e il diametro di circa 8 mm, spuntando le radici a 1 cm e interrando bene il colletto.

Raccolta e conservazione La raccolta può essere scalare per il consumo fresco (luna crescente) e avviene a 3 mesi dal trapianto, quando i fusti sono al massimo dell’ingros-

samento, ma si può fare in qualsiasi stadio della crescita. Da giugno, se le semine sono state scalari, la raccoltaprosegue per tutto l’anno. Meglio lasciarli in terra fino al

momento dell’utilizzo.

Pollice Bio – Amico timo!

È buono, efficace nell’uso medicinale, bello per i tappeti fioriti. Ma non solo: il timo difende anche le piante dagli attacchi dei “nemici”. Tra le foglie e i piccoli fiori trovano infatti ospitalità molti insetti utili come i sirfidi, simili di colore alle api, grandi lavoratori e attivi contro gli afidi. Sono insetti che stanno subendo il calo di biodiversità. Il timo è il luogo ideale per accoglierli. Fiorisce fra maggio e giugno, quando più forte è l’attacco degli afidi al frutteto, all’orto e al giardino. Mettiamolo a dimora dove possibile, non chiede annaffiature o concimazioni, cresce nei terreni poveri.