In pochi giorni sono state oltre 350 le firme raccolte per una petizione popolare contro la possibilità di realizzare una discarica tra Cerveteri e Fiumicino, nel Lazio. Lo rende noto il Coordinamento territoriale delle 39 realtà associative del territorio che domani, venerdì 1 febbraio, si riuniranno nella Casa della Partecipazione a Maccarese per pianificare nuove iniziative.

La petizione popolare è rivolta al ministero per i Beni e le Attività Culturali affinché “riconosca di notevole interesse pubblico i casali delle bonifiche e tutto il territorio collinare, già vincolato, fino ad includere il sito Unesco della Banditaccia, la zona a rischio localizzazione discariche e grandi impianti di trattamento dei rifiuti, così come indica la mappa disegnata dalla Città Metropolitana”, spiega il Coordinamento.

Il Coordinamento lancia un appello anche alla Regione Lazio. “Ci chiediamo quando l’assessore regionale Valeriani approfondirà la questione vincoli della zona bianca di Cerveteri e Fiumicino, così come garantito ai sindaci di Cerveteri e Fiumicino: la tempistica purtroppo non è nota e non vorremmo fosse l’ennesimo annuncio”.

