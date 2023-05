Disastri ambientali: l’80% degli sfollati sono donne

Il dato è emerso nel corso dell’evento “Alle radici delle disuguaglianze di genere: il ruolo degli stereotipi nelle transizioni” durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS. Le donne soffrono maggiormente scarsità di acqua, impoverimento delle terre, inquinamento e fenomeni climatici estremi

L’impatto dei cambiamenti climatici non è lo stesso per gli uomini e per le donne. Il dato, elaborato da Istat, è tra i tanti emersi in occasione dell’evento del 23 maggio “Alle radici delle disuguaglianze di genere: il ruolo degli stereotipi nelle transizioni”, organizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, in programma quest’anno dall’8 al 24 maggio.

Le donne rappresentano il 70% dei poveri del mondo (1,3 miliardi di persone) e dipendono in misura maggiore per il proprio sostentamento dalle risorse naturali. Le donne soffrono maggiormente scarsità di acqua, impoverimento delle terre, inquinamento e fenomeni climatici estremi, che possono portare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, a peggioramenti più acuti della salute mentale, di essere soggette a violenze domestiche e avere minore sicurezza alimentare. Ma non solo.

A livello globale, l’80% degli sfollati a causa di disastri ambientali sono donne. Durante il convegno è stata richiamata l’analogia tra il corpo delle donne e l’ecosistema, entrambi messi fuori dal mondo del potere e delle decisioni. Per questo è importante adottare un approccio sistemico per risolvere una crisi sistemica come ricordato dalle molte leader eco-femministe e attiviste per il clima, che a tutte le latitudini si battono per la giustizia ambientale e sociale, ribadendo la necessità di considerare le lotte in modo intersezionale e contribuendo a includere chi non ha voce, e chi subisce maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Per poter fare tutto questo servono dati e analisi disaggregati su impatti di cambiamenti climatici su genere e un’integrazione della chiave di genere in tutte le politiche ambientali come previsto dal Gender Action Plan della Cop. Sono inoltre necessari partecipazione e dialogo sociale, e monitoraggio dei risultati, aumento della rappresentanza politica femminile che è studiato possa facilitare l’adozione di politiche più severe in materia di cambiamento climatico e, infine, accompagnamento e rafforzamento delle innovazioni green, dell’economia circolare e delle comunità energetiche che spesso sono guidate da donne.