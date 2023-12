Ciafani: “Vincere lentamente la sfida climatica è come perdere”

Entra nel vivo il XII congresso nazionale di Legambiente. All’Auditorium del Massimo di Roma comincia l’assemblea plenaria con l’intervento del presidente dell’associazione, Stefano Ciafani

L’ultimo ospite esterno a intervenire nei lavori della prima giornata del congresso di Legambiente è quello di Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico ha esordito sottolineando “il legame indissolubile che deve esserci tra giustizia sociale e giustizia climatica”. E per spiegare questo legame ha paragonato i Paesi in via di sviluppo, i più vulnerabili agli effetti della crisi climatica, e i meno responsabili, alle fasce sociali più povere del nostro Paese. A tutte quelle persone che non possono scegliere dove vivere, come vivere, cosa consumare. Schlein se la prende poi con tutti quei politici irresponsabili che cercano voti criticando la transizione ecologica, quelli che se la prendono con l’Europa al grido di ‘chi pagherà il costo della transizione?’. “La domanda va rigirata: chi sta pagando i costi della non transizione?”, sostiene la segretaria del Pd. Dopo ha parlato dell’importanza di seguire le indicazioni della comunità scientifica in materia climatica, “così come li abbiamo seguiti per il Covid”. Ha poi speso parole dure sul governo Meloni, “un nemico delle rinnovabili”, e ha fatto autocritica per le tante contraddizioni in materia ambientale, da sanare, del suo partito. È tornata ancora sul governo, e sulla maggioranza che lo sostiene, per criticare la follia di “sprecare 12 miliardi per il Ponte sullo Stretto”, risorse che potevano andare in tante altre direzioni. Ha chiuso la sua relazione parlando della falsa contrapposizione tra lavoro e clima, del nucleare con i suoi “tempi incompatibili”, delle politiche di adattamento da mettere a regime perché “siamo troppo indietro”. E ancora dei “23 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi” in Italia. “Un green deal con il cuore rosso, questo ci piace immaginare”.

Sale sul palco, tra gli applausi, Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil. “Siamo di fronte a una tempesta mondiale, recita il vostro documento congressuale, viviamo in un momento in cui le cose sono arrivate tutte insieme: pandemia, guerra, crisi climatica. Temi che riguardano l’intero pianeta, che hanno una connessione evidente tra loro”. Nel suo intervento, il sindacalista denuncia che “siamo di fronte a un aumento delle spese per il riarmo senza precedenti: la guerra rischia di diventare un elemento strutturale, con un trasferimento di risorse che invece andrebbero investite da un’altra parte. Non c’è più tempo – dice Landini – I disastri climatici li stiamo già vivendo sulla nostra pelle, basta pensare alle ultime alluvioni che hanno colpito il nostro Paese. Lo stesso concetto di ricostruzione deve cambiare, adeguarsi ai tempi”. Il guaio, secondo il segretario Cgil, è che “il governo è mosso da una logica opposta a quella che servirebbe, anziché investire sulle rinnovabili stiamo andando in direzione opposta. E così non raggiungeremo mai gli obiettivi che la comunità internazionale ci impone. Il Piano Mattei è profondamente sbagliato, non possiamo investire in qualcosa che non ci sarà più: come Italia dovremmo diventare un hub delle rinnovabili, non del gas”. Il punto, continua, è che “non c’è un luogo di discussione con l’esecutivo. A noi come Cgil non ci è concesso nessun tavolo per trattare, mediare”. Gli stessi che dicono che si deve tornare al nucleare, “sono quelli che qualche giorno fa hanno precettato i lavoratori che volevano scioperare. Questi vogliono tornare alle gabbie salariali, altro che salario minimo. Siamo di fronte a un governo che vuole modificare radicalmente una Costituzione che non ha contribuito a scrivere… Il fatto che siamo il Paese con i salari più bassi e la precarietà più alta non è una casualità ma colpa di un modello, che nasce ben prima del governo Meloni, che riduce il lavoro a merce. Un modello responsabile anche dell’insostenibilità ambientale”. Dopo aver ricordato la manifestazione a difesa della Costituzione dello scorso 7 ottobre, fatta insieme a Legambiente, Landini ha invitato a unire la lotta per i diritti civili e quella per i diritti dei lavoratori con la rivendicazione del diritto di sapere come e cosa si produce. “Il mercato da solo non è in grado di regolare tutto, questo modo di pensare è sbagliato. Nessuno, noi come Cgil per primi, ha la ricetta in tasca. Bisogna contaminarsi”.

Il momento più intenso dei lavori del congresso di Legambiente, almeno finora, è quello che ha visto come protagonisti Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio. Gli unici “ammessi” a parlare in collegamento video, accolti dalla standing ovation di tutti i partecipanti ai lavori. “Bussiamo allo Stato egiziano per chiedere il gas, ma non facciamo altrettanto nel chiedere la verità su Giulio Regeni”, ha detto il presidente Stefano Ciafani prima di dargli parola. Il genitori di Giulio si sono detti “onorati di partecipare al congresso” e hanno sottolineato quanto sia “stretto il legame tra le tematiche ambientali e la salvaguardia dei diritti umani”. Parlando del processo che sta per riaprirsi, Paola e Claudio Regeni hanno invitato la platea a continuare a manifestare, a non lasciarli soli in una battaglia che deve essere di tutti. “Siamo genitori erranti per la verità e la giustizia: siate scorta mediatica e popolo giallo a supporto di Giulio Regeni”

Luciano Di Tizio, presidente del Wwf, porta i saluti alla platea di un ambientalista storico come Fulco Pratesi e sottolinea che molte delle cose dette da Stefano Ciafani avrebbe potuto dirle lui. Anche per Di Tizio non può esistere una transizione ecologica lenta. In questo senso, come esempi negativi, cita le dieci aree protette ancora “in attesa” in Italia e i “tempi lunghissimi per le rinnovabili”. Tempi che si accorciano magicamente se si parla di gas. Ribadisce che è “folle” parlare ancora di nucleare e chiude il suo intervento ricordando l’appuntamento nazionale di sabato, a Messina, per protestare contro un’altra follia, quella di chi vorrebbe costruire un ponte sullo Stretto di Messina.

Il presidente di Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia ha snocciolato dal palco, spiegandole, le cinque parole chiave per una giusta transizione ecologica: attenzione, prevenzione contro affidamenti diretti e subappalti, qualificazione, collaborazione tra istituzioni e società civile, consapevolezza. Ha poi invitato a “non abbassare la guardia contro la mafia, che è soprattutto ecomafia”.

Dopo l’intervento del presidente di Legambiente, cominciano quelli degli ospiti esterni all’associazione. La prima a prendere la parola è una “vecchia” amica del Cigno: Catia Bastioli, presidente di Kyoto Club e ad di Novamont. “Riuscire a fare piattaforme come quella della bioeconomia circolare, facendo fronte comune per diventare un modello in Europa”, ha detto Bastioli, insistendo sull’importanza di “creare ponti tra economia e ambiente”.

Arriva il turno del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Nella sua relazione, Ciafani ha ricordato il lavoro fatto in questi quattro anni dall’associazione. Un lavoro reso più difficile dalla pandemia ma che ha portato grandi risultati. Su tutti, il ruolo sempre più centrale dei giovani dentro Legambiente, sempre più presenti nel direttivo nazionale dell’associazione come in quelli regionali. Stefano Ciafani ha poi insistito sull’importanza della lotta alla crisi climatica. Una lotta che bisogna vincere, e farlo velocemente, perché “vincere lentamente equivale a perdere”. Primo nemico, insomma, è il “partito della lentezza”. Non risparmia critiche al governo, e a tutti quelli che per interesse o miopia non fanno che dilatare i tempi, rimandare scelte, ma non le risparmia neanche a quegli ambientalisti – come Italia Nostra e Gli Amici della Terra – che ancora si battono contro pannelli solari e pale eoliche per presunti danni al paesaggio. Tra chi rallenta la transizione, sostiene Ciafani, “ci sono anche i sostenitori del ritorno al nucleare”. Per liberare il nostro Paese dall’energia fossile, “servono i partigiani della transizione ecologica e noi ci consideriamo tali: la prossima generazione aspetterà il buon esito del lavoro che siamo chiamati a fare in questi anni”.

L’intervento integrale del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.

Dopo è stato il turno dei saluti del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, affidati a un videomessaggio. Il ministro ha sottolineato l’importanza di avere un “pungolo” come Legambiente nello svolgimento del suo lavoro, capace allo stesso tempo, e con la stessa chiarezza e trasparenza, di proporre come di contestare, duramente se necessario. Pichetto Fratin ha chiuso i saluti ai lavori dell’assemblea ricordando i due obiettivi comuni, al governo e a Legambiente: l’addio all’utilizzo delle fonti fossili e la tutela della biodiversità.

Aprono a Roma i lavori del XII congresso nazionale di Legambiente. Dopo le spiegazioni di rito delle procedure congressuali, affidate al direttore generale dell’associazione Giorgio Zampetti, il primo a prendere la parola dal palco dell’Auditorium del Massimo è il “padrone di casa”: Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, che nel suo breve intervento auspica il ritorno alla centralità di Roma in campo ambientale e lancia l’appuntamento per il sit-in previsto per sabato 2 dicembre, sotto il Campidoglio, contro l’inceneritore che la giunta guidata da Gualtieri vuole realizzare a Santa Palomba.