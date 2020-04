L’incrocio di destini fra uomo e ambiente su La Nuova Ecologia di aprile. Giovedì 2 aprile alle ore 15, in diretta streaming, la presentazione del nuovo numero del mensile.



Quali correlazioni ci sono fra la pandemia in atto e la perdita di biodiversità? “Natura malata, pianeta infetto” è il titolo della storia di copertina che “La Nuova Ecologia” dedica all’emergenza globale in atto: un titolo che richiama alla circolarità dei fenomeni naturali e al loro intreccio con l’azione umana. Oggi più che mai. L’epidemia in atto è solo l’ultima in ordine di tempo di una serie di catastrofi che rischiano di travolgere la Terra. Sul mensile anche un’intervista alla virologa Ilaria Capua, che spiega come la perdita di biodiversità facilita la diffusione delle malattie infettive, e l’inchiesta “Importazioni al veleno” sulle pressioni di lobby e governi per far entrare in Europa alimenti con residui di sostanze chimiche vietate.

Alla presentazione in diretta streaming su NuovaEcologia-tvLIVE parteciperanno:

Francesco Loiacono, direttore di La Nuova Ecologia;

Stefano Ciafani , presidente di Legambiente;

, presidente di Legambiente; Domenico D’Alelio, ecologo e divulgatore scientifico;

Sergio Ferraris, direttore di “QualEnergia”.

