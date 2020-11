ECOSISTEMA URBANO 2020

Come ripartire dopo un’emergenza globale che ha cambiato per sempre il Mondo, in un momento decisivo nel quale è necessario decidere in che direzione dovrà andare l’Italia del post-Covid e in che modo. Come utilizzare il potenziale rappresentato dal Recovery Fund farà la differenza. Bisognerà velocemente scegliere se affidarsi a vecchie ricette, superate dalla storia e certamente inadeguate nel mondo di oggi, oppure proiettarsi con coraggio verso un futuro più sostenibile, smart e a misura d’uomo. Città e Sindaci sono il fulcro di questa scelta di indirizzo.

Quello che serve è un vero Green New Deal made in Italy: Lotta alla crisi climatica, economia circolare, innovazione industriale, mobilità ad emissioni zero, agroecologia, aree protette, turismo sostenibile, lotta all’illegalità ambientale, sviluppo della banda ultra-

larga, finanza etica. Sono questi i temi su cui sarà decisivo concentrarsi e le città ne saranno le principali cartine di tornasole. Tra l’altro gli obiettivi di sviluppo sostenibile

dell’Agenda 2030 dell’ONU già spingono da tempo le città verso una sfida decisiva: assicurare la crescita – economica e sociale, di green economy e green jobs, delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità per le persone – senza danneggiare ulteriormente il territorio e depauperare le risorse. Facendosi anzi portatrici sane di azioni per energia e acqua pulita, per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per

un’urbanizzazione inclusiva, partecipativa ed ecologica, per l’accessibilità, per la riduzione di smog, rumore, rifiuti e, più in generale, per far progredire la salute, il benessere, la qualità della vita delle persone. Di questo si ragionerà il prossimo 9 novembre nel webinar dedicato alla presentazione del nuovo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole24Ore. Ne parleranno, assieme a Legambiente, Sole24Ore e Ambiente Italia, alcuni Sindaci di città italiane al centro di questa nuova sfida

post emergenza.

PROGRAMMA

Ore 9.45 – SALUTI

Giorgio Zampetti, Direttore nazionale Legambiente

Ore 10.00

Ecosistema Urbano 2020 – Presentazione dei risultati della ricerca

Mirko Laurenti, Responsabile rapporto Ecosistema Urbano

Lorenzo Bono, Ambiente Italia

Ore 10.30

Dalle città parte la ripresa del Paese. I Sindaci si confrontano.

On. Paola De Micheli, Ministra Infrastrutture e Trasporti

Chiara Appendino, Vicepresidente ANCI e Sindaco di Torino

Emilio Del Bono, Vicepresidente ANCI e Sindaco di Brescia

Paolo Zanella, Assessore transizione ecologica, mobilità e beni comuni, Trento

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA

Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente

MODERA

Giacomo Bagnasco, Il Sole 24 Ore

Ore 11.45

Premiazione città di Ecosistema Urbano e Buone Pratiche di Ecosistema Urbano