Eroi dell’ambiente, assassinato in Messico padre Pérez

Sacerdoti, giornalisti e attivisti per i diritti civili e dell’ambiente continuano a essere bersaglio di una criminalità legata al narcotraffico. Almeno 93 le vittime di sparizioni in vent’anni. La presidente Sheinbaum deve guidare il Messico verso la sostenibilità

di NICOLA NICOLETTI

Amava immensamente la sua terra, il Chiapas, ricco di radure con foreste fluviali dove vivevano gli abitanti originari, i Maya, come lui, appartenente all’etnia Tzotzil. In Messico, a San Cristóbal de las Casas, domenica 20 ottobre nel quartiere Cuxtutali è stato assassinato padre Marcelo Pérez. Questo avvenimento evidenzia, ancora una volta, la tremenda realtà che vive il popolo chiapaneco. Criminalità organizzata, paramilitarismo, povertà, discriminazione ed emarginazione sono solo alcuni dei gravi problemi che affliggono da anni uno Stato in cui per decenni non c’è stata governabilità. Le risorse, a partire da foreste, corsi d’acqua e sottosuolo, sono da tempo oggetto di grandi compagnie di estrazione, nazionali e internazionali, che fanno di questa terra a confine con il Guatemala un territorio in pericolo.

Sacerdoti, giornalisti e attivisti per i diritti civili continuano a essere bersaglio di una criminalità legata al narcotraffico che, collusa con alcune sfere della politica, non si ferma davanti a nulla per raggiungere il potere.

Non sono pochi anche i difensori dell’ambiente minacciati per il loro impegno a difesa del territorio, spesso lasciati soli dalle autorità che dovrebbero proteggerli. Almeno 93 difensori dell’ambiente sono stati vittime di sparizioni in Messico dal dicembre 2006 a oggi. Uno dei territori più minacciati rimane la Sierra di Manantlán, riserva di biosfera istituita nel 1988 dall’Unesco negli stati di Colima e Jalisco, territorio indigeno segnato dall’estrazione del ferro e dilaniato dal narcotraffico.

Eva Alarcón, Marcial Bautista e Celedonio Monroy sono solo alcuni dei nomi che fanno parte della triste lista di difensori dell’ambiente vittime di sparizione in Messico. Sergio Rivera era un difensore dei fiumi nella Sierra Negra di Puebla, la sua terra, minacciata per anni da un progetto idroelettrico dannoso per la pulizia delle acque. Nel bel mezzo della lotta, Rivera ha ricevuto minacce di morte. Da sei anni si sono perse le sue tracce: l’ipotesi che sia stato rapito o ucciso è tra le più accreditate. In tanti, anche senza l’onore delle cronache, sono in pericolo per aver difeso fiumi, terreni e il sottosuolo del loro amato Paese.

Il primo ottobre la presidenta virtual del Messico, Claudia Sheinbaum ha assunto in pieno le funzioni di guida politica dopo il voto. Il 2 giugno scorso il Paese è andato alle urne stabilendo due primati storici, l’elezione della prima donna alla carica di capo dello Stato e il record dei consensi.

L’auspicio è che, a partire dall’attenzione al cambiamento climatico, di cui è studiosa ed esperta come scienziata, Sheinbaum realizzi un’azione politica improntata a pragmatismo e equilibrio, forte anche dell’importante appoggio popolare. Nella precedente esperienza di governo come sindaca di Città del Messico, Sheinbaum ha messo in atto azioni di politica ambientale e sociale. Ha aumentato gli stipendi del corpo di Polizia, per esempio, investendo anche sulla formazione degli agenti e sulle capacità di investigazione delle autorità competenti. E sono molte le aspettative nel settore del cambiamento climatico, una sfida globale che il nuovo governo dovrà affrontare con maggiore efficacia. La presidente, ingegnere esperta di ambiente e riconosciuta a livello internazionale, dovrà guidare il Messico verso la sostenibilità e la crescita, offrendo a tutta la popolazione opportunità di sviluppo nonostante una realtà sociale che vede il Paese ancora diviso da una forbice troppo ampia tra le classi sociali.