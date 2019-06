L’incontro si svolge il 18 dicembre 2018, a vent’anni dalla prima Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Un rappresentante del recente Vertice mondiale dei difensori dei diritti umani presenterà i risultati all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, evidenziando i crescenti livelli di pericolo affrontati dagli attivisti di tutto il mondo.“Possiamo raggiungere la pace, la sicurezza, la dignità e lo sviluppo sostenibile solo se facciamo avanzare la giustizia, la libertà e l’uguaglianza per tutti, gli obiettivi principali della Dichiarazione universale dei diritti umani”, ha detto a nome del Vertice mondiale dei difensori dei diritti umani Alice Mogwe, direttrice di Ditshwanelo – il Centro per i diritti umani del Botswana.Un piano di azione per la protezione e la promozione del lavoro dei difensori dei diritti umani sarà presentato oggi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a seguito di un importante vertice internazionale che si è tenuto alla fine di ottobre. Questo tentativo di indurre la comunità internazionale ai massimi livelli a garantire l’effettiva sicurezza e protezione dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo arriva in un momento in cui il loro ruolo viene costantemente messo in discussione e minacciato, in palese contraddizione con gli obblighi e gli impegni internazionali.

Gli Stati sono i principali responsabili delle violazioni contro i difensori dei diritti umani, a volte in maniera diretta e a volte in complicità con altri potenti attori non statali. Gli stati devono agire con urgenza per riconoscere il loro ruolo essenziale, proteggere le persone a rischio e adottare misure concrete per creare un ambiente sicuro e favorevole alla difesa dei diritti umani, senza discriminazioni. “Governi, aziende e altre figure potenti importunano, spiano, imprigionano, torturano e arrivano a uccidere i difensori dei diritti umani, solo perché difendono i diritti fondamentali delle loro comunità. Queste persone devono essere rispettate, protette e in grado di vivere e lavorare in un ambiente dove è sicuro rivendicare i diritti umani”. In occasione del 20° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, più di 150 difensori dei diritti umani provenienti da tutto il mondo si erano riuniti quest’anno a Parigi per fare progetti per sui diritti umani per i prossimi 20 anni. Il vertice è arrivato in un momento in cui quasi ogni giorno arriva la notizia che un difensore dei diritti umani è stato ucciso, in cui la criminalizzazione e la diffamazione sono diventati rischi comuni, in cui restrizioni illegittime e abusive alla libertà di espressione, associazione e raduno pacifico sono regolarmente tradotte in legge e i governi stanno venendo meno agli impegni presi nel 1998 per rispettare e proteggere queste persone.

Durante il vertice, i partecipanti hanno adottato un piano d’azione urgente rivolto agli stati, alle imprese, alle istituzioni finanziarie, ai donatori e alle istituzioni intergovernative. Il piano d’azione sottolinea che è responsabilità di tutti creare un ambiente in cui sia veramente possibile e sicuro rivendicare i nostri diritti umani. Tuttavia, aggiunge che sono coloro che hanno potere, attori statali e non statali, a dover guidare la creazione di un ambiente sicuro e favorevole per coloro che difendono i diritti umani. Dopo il vertice, migliaia di persone in tutto il mondo hanno firmato la relativa petizione che chiede con fermezza a coloro che ne hanno la possibilità di proteggere i difensori dei diritti umani ovunque.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook