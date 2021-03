Didacta: la fiera internazionale sulla scuola è green

L’area dedicata all’ambiente partirà il 17 mattina, alle 10, con “Green jobs: le opportunità per le competenze verdi”. L’intera manifestazione sarà online

L’ecologia è finalmente entrata nel dibattito pubblico. E la questione ambientale coinvolge profondamente il mondo della formazione e dell’educazione. Già oggi in moltissimi praticano innovazione e sostenibilità e alcuni protagonisti di questo cambiamento si ritroveranno, dal 16 al 19 marzo, nella prima edizione online di Didacta Italia, la più importante fiera sulla scuola a livello internazionale. Al suo interno avrà un’area green dedicata e realizzata insieme a Legambiente e Kyoto Club, con il sostegno del Conou e di Ecopneus.

Didacta Green: il programma

Didacta Green partirà il 17 mattina, alle 10, con “Green jobs: le opportunità per le competenze verdi”, un workshop con Lorenzo Barucca, responsabile Economia civile Legambiente e progetto Ecco – Economie Circolari di Comunità, Marco Gisotti di GreenFactor e Ester Graziano di LVIA , Metti in Circolo il cambiamento, per conoscere e orientare gli studenti sui lavori del futuro che sempre più richiederanno competenze verdi. Alle 11 spazio al live social su Twitch “Imparare giocando: la gamification per parlare d’ambiente a scuola” promosso dal Conou.

L’evento centrale di Didacta Green si terrà il 18 marzo in occasione della Giornata mondiale del riciclo, che sarà pretesto per toccare i nodi educativi della cultura circolare. Dalle 16 alle 17.50 i promotori dell’area green di Didacta incontreranno il mondo della scuola per un confronto dal titolo “Educare alla circolarità: esperienze di economia circolare al centro di percorsi partecipati sugli obiettivi dell’Agenda 2030”. Per gli insegnanti un’occasione di conoscere le attività di Conou ed Ecopneus, i due consorzi responsabili rispettivamente della gestione dell’olio minerale usato e dei pneumatici fuori uso che danno una seconda vita a queste materie, trasformandole da scarto a risorse. Un appuntamento a cui interverranno insieme alla presidente di Legambiente Scuola e Formazione Vanessa Pallucchi e all’autore del manuale Educare all’economia circolare Franco Salcuni, il vicepresidente Conou Riccardo Piunti, il direttore Generale di Ecopneus Giovanni Corbetta e la vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera Rossella Muroni. Alle 18 si prosegue con il seminario “La rete dei #GreenHeroes che trasformano gli ostacoli in opportunità e danno vita ad economie generative e nuove professioni green” promosso dal Kyoto Club. Sarà l’occasione per raccontare alcuni dei migliori talenti green italiani, come quelli del Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca e della vernice mangia inquinamento. Presenti i protagonisti di queste best practice, la co-ideatrice e coordinatrice della campagna #GreenHeroes Annalisa Corrado e il co-ideatore, firma e volto della campagna Alessandro Gassmann. Il 19 marzo, alle 10, Didacta Green saluta insegnanti e studenti con lo spettacolo virtuale “Pensieri circolari. Storie di uomini e ambiente” del comunicatore e documentarista Luca Pagliari.

Didacta green: come partecipare

Didacta 2021 sarà un’edizione interamente online. Partecipare è semplice, ma è necessario accedere alla piattaforma e registrarsi seguendo le istruzioni presenti al seguente link .