SOMMARIO DICEMBRE 2025

SPECIALE
13 Un anno di ambiente
Eventi climatici estremi e guerre segnano la cronaca. Ma i record delle rinnovabili raccontano tutta un’altra storia.
Il 2025 in cento notizie
a cura di Fabio Dessì

PRIMO PIANO
38 Il valore del coraggio
di Nuccio Barillà e Antonio Pergolizzi

STORIE
46 Trent’anni di biodiversità
di Antonio Nicoletti

TRANSIZIONE
50 Cara energia
L’Italia produce sempre più elettricità da rinnovabili, ma non ancora abbastanza. E nel nuovo decreto Transizione 5.0 restano da sciogliere molti nodi sulle aree idonee
di Rocco Bellantone

52 “Dio ricicla, il diavolo brucia”
di Luciano Celi

VIVERE MEGLIO
68 Turisti leggeri
di Tessa Gelisio

GAIA
70 Brevettare la conoscenza
di Walter Cristiano e Davide Petri

72 Scienza a due facce
di Giulia Assogna

FUMETTO
81 Dal sogno al segno
di Fabio Dessì

86 La fine del mondo sarà uno spasso
di Maicol&Mirco

CULTURA
90 Gli occhi sulla montagna
Riflessione sulle terre alte ai margini di una mostra dedicata agli scatti del grande fotografo trentino Silvio Pedrotti
di Francesca Caprini

rubriche
10 La sete di Teheran
a cura di Tiziana Guerrisi
59 Coltivare senza acqua
a cura di Loris Pietrelli
61 Tempesta di fiori
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
77 Almanacco
a cura di Barbanera
78 Salvezza o fallimento
95 Fantasie notturne

opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami

43 LA GANG DEI “DATTERARI”
di Enrico Fontana

48 ACQUE DA RIPRISTINARE
di Lorenzo Ciccarese

57 UNO SGUARDO OLTRE LA COP30
di Francesco Ferrante

74 GLI ULTIMI CORALLI
“La Terra ha superato il primo tipping point, oltre il quale si innescano processi catastrofici, come il collasso delle grandi barriere coralline tropicali.”
di Domenico D’Alelio

97 NON CEDERE ALLA DEREGULATION
di Mauro Albrizio

98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Nuccio Barillà, Lorenzo Ciccarese, Walter Cristiano, Domenico D’Alelio, Milena Dominici, Francesco Ferrante, Sergio Ferraris, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Antonio Nicoletti, Antonio Pergolizzi, Davide Petri, Loris Pietrelli, Gianni Silvestrini, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 24 novembre 2025

