Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese
Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito come socio Legambiente? Entra con le tue credenziali per sfogliare questo mensile
Se non ti interessa abbonarti ma vuoi leggere solo questo numero della Nuova Ecologia puoi comprarlo sul nostro store e lo riceverai in formato sia cartaceo che digitale
LEGGI L’EDITORIALE DEL DIRETTORE
SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO — ACQUISTA UNA COPIA
GUARDA I MESI PRECEDENTI
SOMMARIO DICEMBRE 2025
SPECIALE
13 Un anno di ambiente
Eventi climatici estremi e guerre segnano la cronaca. Ma i record delle rinnovabili raccontano tutta un’altra storia.
Il 2025 in cento notizie
a cura di Fabio Dessì
PRIMO PIANO
38 Il valore del coraggio
di Nuccio Barillà e Antonio Pergolizzi
STORIE
46 Trent’anni di biodiversità
di Antonio Nicoletti
TRANSIZIONE
50 Cara energia
L’Italia produce sempre più elettricità da rinnovabili, ma non ancora abbastanza. E nel nuovo decreto Transizione 5.0 restano da sciogliere molti nodi sulle aree idonee
di Rocco Bellantone
52 “Dio ricicla, il diavolo brucia”
di Luciano Celi
VIVERE MEGLIO
68 Turisti leggeri
di Tessa Gelisio
GAIA
70 Brevettare la conoscenza
di Walter Cristiano e Davide Petri
72 Scienza a due facce
di Giulia Assogna
FUMETTO
81 Dal sogno al segno
di Fabio Dessì
86 La fine del mondo sarà uno spasso
di Maicol&Mirco
CULTURA
90 Gli occhi sulla montagna
Riflessione sulle terre alte ai margini di una mostra dedicata agli scatti del grande fotografo trentino Silvio Pedrotti
di Francesca Caprini
rubriche
10 La sete di Teheran
a cura di Tiziana Guerrisi
59 Coltivare senza acqua
a cura di Loris Pietrelli
61 Tempesta di fiori
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
77 Almanacco
a cura di Barbanera
78 Salvezza o fallimento
95 Fantasie notturne
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
43 LA GANG DEI “DATTERARI”
di Enrico Fontana
48 ACQUE DA RIPRISTINARE
di Lorenzo Ciccarese
57 UNO SGUARDO OLTRE LA COP30
di Francesco Ferrante
74 GLI ULTIMI CORALLI
“La Terra ha superato il primo tipping point, oltre il quale si innescano processi catastrofici, come il collasso delle grandi barriere coralline tropicali.”
di Domenico D’Alelio
97 NON CEDERE ALLA DEREGULATION
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Nuccio Barillà, Lorenzo Ciccarese, Walter Cristiano, Domenico D’Alelio, Milena Dominici, Francesco Ferrante, Sergio Ferraris, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Antonio Nicoletti, Antonio Pergolizzi, Davide Petri, Loris Pietrelli, Gianni Silvestrini, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 24 novembre 2025